Fenster im Kaisersaal von Schloss Schwarzburg saniert

Schwarzburg. Eine weitere Etappe der Sanierung von Schloss Schwarzburg ist vollendet.

Die Restaurierung der Fenster im Kaisersaal von Schloss Schwarzburg im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt ist abgeschlossen. Die Flügel der historischen Bauteile seien ausgebaut und in einer Holzwerkstatt in Schwarzburg aufgearbeitet worden, teilte die Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten als Eigentümerin der Anlage am Freitag in Rudolstadt mit.

Alle Fensterscheiben seien in diesem Zusammenhang mit einer neuen UV-Folie ausgestattet worden. Damit sollten die wertvollen Kaisergemälde im gleichnamigen Saal geschützt werden. Die Stiftung habe rund 10.000 Euro in die Instandsetzung investiert.

Der Kaisersaal von Schloss Schwarzburg entstand im 18. Jahrhundert im Zusammenhang der Erhebung der Grafen von Schwarzburg-Rudolstadt in den Reichsfürstenstand. Seine Ausstattung mit zahlreichen Kaiserporträts verweist auf die Abstammung der Schwarzburger.