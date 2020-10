Film über Eduard Rosenthal: Dem unsichtbaren Vierten begegnen

Jena. Premiere für Torsten Eckolds Film „Eduard Rosenthal – Fragmente eines Lebens“ in Jena.

Das neue Denkmal richtet den Blick auf den Verlust, der Film von Torsten Eckold und Dietmar Ebert, der am Freitag festliche Premiere in Jena hatte, bewegt Bilder, die es nicht gibt. Aus schwarz-weißen und farbige Puzzleteilen entsteht das Fragment eines Lebens, die Zahl der fehlenden Teile jedoch überwiegt.

Mit „Erkundungsbohrungen“ begaben sich 2018 die Botho-Graef-Preisträger Horst Hoheisel und Andreas Knitz auf die Suche nach Eduard Rosenthal. Zeitgleich stellte sich Torsten Eckold, Kameramann und Filmemacher aus Jena, die Aufgabe, einen Film über den unsichtbaren vierten Mann neben den drei großen Jenensern Zeiss, Schott und Abbe zu machen: Eduard Rosenthal, Rechtsgelehrter, Rektor, Förderer von Volksbildung, Wohnungsbau und Kunstverein, Politiker und Vater der Thüringer Landesverfassung von 1920.

Konzentration auf wenigenüberlieferten Bilder

So ein Film ist eigentlich eine unmögliche Aufgabe, gibt es doch nur wenige Fotos. Auch die Zeit, in der er lebte, ist optisch kaum zu rekonstruieren: ein Blick von der Villa Rosenthal über die Saale auf winterlich weiße Kernberge, die Uni-Aula noch ohne Hodlers „Auszug der deutschen Studenten in den Freiheitskrieg 1813“, ein Foto der bis auf den letzten Platz fast ausschließlich von Männern gefüllten Lesehalle im Volkshaus, die Aufnahme einer von einem Berg aus Papieren bedeckten Kommode, schemenhaft zu sehen dazwischen ein Bild von Curt, dem 1914 gefallenen Sohn…Eckolds Film konzentriert sich kommentarlos und intensiv auf die wenigen überlieferten Bilder. Er stellt dazu Zitate der von Dietmar Ebert bereits für sein „Charakterporträt“ Rosenthals akribisch recherchierten Briefe, Reden und Dokumente. Gesprochen werden die Texte von Max Landgrebe, Ulrich Matthes und Klara Pfeiffer.

Immer wieder führt der Film in die Gegenwart. Er lässt Menschen zu Wort kommen, die sich für Rosenthals Vermächtnis engagieren. Er richtet den Blick auf die Villa Rosenthal, die heute ein Kulturort ist, das von Ernst Abbe errichtete Volkshaus mit seiner Lesehalle, die Universität, das Abbe-Denkmal… Steinerne Zeugen Rosenthals Wirken, denn das lebendige Andenken an den Demokraten und Juden versuchten die Nationalsozialisten wenige Jahre nach seinem Tod 1926 aus dem kollektiven Gedächtnis zu löschen. Dagegen halten nun in diesem Jahr Erkundungsbohrungen und Eckolds „Fragmente eines Lebens“.

Der Film ist als DVD über die Internetseite rosenthal-film.de erhältlich.