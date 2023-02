8,62 Millionen sehen den Schwarzwald-„Tatort“

Berlin Der Schwarzwald-„Tatort“ hat am Sonntagabend die meisten Primetime-Zuschauer gehabt. 8,62 Millionen (27,3 Prozent) sahen ab 20.20 Uhr die Episode „Unten im Tal“ mit Eva Löbau und Hans Jochen Wagner. Für das ZDF-Melodrama „Lauf weg, wenn du kannst“ mit Simone Thomalla, Kristo Ferkic und Johannes Herrschmann entschieden sich ab 20.15 Uhr 5,89 Millionen (18,5 Prozent). RTL hatte einen Nachklapp zur Realityshow „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ im Programm - 2,23 Millionen (7,5 Prozent) guckten zu.

ProSieben strahlte die Comicverfilmung „Birds of Prey: The Emancipation of Harley Quinn“ aus - damit verbrachten 1,40 Millionen (4,7 Prozent) den Abend. Das Vox-Kochduell „Kitchen Impossible“ hatte 1,31 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer (5,3 Prozent).

Die Actionkomödie „Baywatch“ auf Sat.1 schalteten 1,02 Millionen (3,5 Prozent) ein. Die Kabel-eins-Berufsdoku „Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand“ fand 780 000 Fans (2,5 Prozent). Den US-Thriller „Inception“ auf RTLzwei verfolgten 450 000 Leute (1,6 Prozent).