Andy Borg vor Mario Barth - Schönemann vor Kerner

Berlin „Nord bei Nordwest - Ein Killer und ein halber“ mit Hinnerk Schönemann - für den Krimi haben sich am Samstag die meisten Fernsehzuschauer entschieden. Johannes B. Kerner hatte mit seiner Show das Nachsehen.

An Samstagabenden im hellen Juni haben viele etwas anderes zu tun als vor dem Fernseher zu sitzen. Die TV-Reichweiten sind am 17. Juni entsprechend gewesen. Erfolgreichste Sendung in der Primetime ab 20.15 Uhr war der ARD-Krimi „Nord bei Nordwest - Ein Killer und ein halber“ mit Hinnerk Schönemann. Den Film sahen im Schnitt 3,72 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, was schon 20,2 Prozent Marktanteil ausmachte - also jeder fünfte im TV-Publikum war. Platz zwei war das Zweite: Die ZDF-Show „Der Quiz-Champion“ mit Johannes B. Kerner erreichte 3,17 Millionen (17,2 Prozent).

Ein Drittes kam auf Rang drei: Das SWR Fernsehen holte mit der Musikshow „Schlager-Spaß mit Andy Borg“ 1,12 Millionen vor den Bildschirm (6,0 Prozent), RTL mit „20 Jahre Mario Barth - Die große Jubiläumsshow“ 1,02 Millionen (5,5 Prozent).

Dahinter landete das BR Fernsehen mit der Komödie „Grießnockerlaffäre“ mit Sebastian Bezzel und 880 000 Zuschauerinnen und Zuschauern (4,8 Prozent).

Erst dann folgten Sat.1 und der Animationsfilm „Ron läuft schief“ (630.000; 3,4 Prozent), ProSieben und die Wiederholung einer „Joko gegen Klaas - Das Duell um die Welt“-Ausgabe aus dem Jahr 2017 (480.000; 3,1 Prozent) sowie Kabel eins und die Actionserie „9-1-1 Notruf L.A.“ (440.000; 2,5 Prozent) und RTLzwei und die Datingshow-Wiederholung „Adam sucht Eva“ (340.000; 1,8 Prozent).

Zwischen 11 und 14.30 Uhr übertrug das ZDF aus London die Geburtstagsparade „Trooping the Colour“, erstmals für König Charles III. - und die Royal-Fans ließen sich das nicht entgehen. 1,23 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer waren dabei, was 19,0 Prozent Marktanteil in der Mittagszeit bedeutete.