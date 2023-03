ARD-Gesellschaftsdrama Flop, „Aktenzeichen XY“ top

Anna (Emma Drogunova) versucht, sich einen Anwalt zu organisieren in einer Szene aus «Nichts, was uns passiert».

Berlin Es geht um Vorwürfe der Vergewaltigung: Die ARD bringt zu dem Thema ein ambitioniertes Gesellschaftsdrama zur Prime Time an den Start. Doch bei den Zuschauern kommt das offenbar nicht ganz so an.

Das ARD-Gesellschaftsdrama „Nichts, was uns passiert“ ist am Mittwochabend beim TV-Publikum durchgefallen. Gerade einmal 1,78 Millionen (6,8 Prozent) verfolgten ab 20.15 Uhr im Ersten die Verfilmung des Buches von Bettina Wilpert über die Vergewaltigungsvorwürfe einer Studentin gegen einen Freund aus dem Uni-Milieu. Für diesen Sendeplatz ist das ein extrem schwacher Wert. Auch in der jungen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen war der Film mit 5,4 Prozent Einschaltquote (340.000 Zuschauer) kein Erfolg.

Stärkstes Format war das ZDF-Fahndungsmagazin „Aktenzeichen XY... Cold Cases“: 5,64 Millionen (21,6 Prozent) schalteten ein. Die zweite Sonderausgabe des Klassikers „Aktenzeichen XY“ widmete sich vier Mordfällen, die zum Teil Jahrzehnte zurückliegen und bei denen noch kein Täter ermittelt werden konnte. ZDFneo kam mit dem Regionalkrimi „Wilsberg: Die Wiedertäufer“ auf 1,97 Millionen (7,5 Prozent).

ProSieben strahlte die Comedyshow „TV total“ aus - 1,65 Millionen (6,2 Prozent) waren am Bildschirm dabei. Die RTL-Datingshow „Der Bachelor“ holten sich 1,57 Millionen (6,2 Prozent) ins Haus. Die US-Krimiserie „CSI: Vegas“ auf Vox interessierte 1,36 Millionen (5,1 Prozent). Die Sat.1-Kochshow „The sweet Taste“ lockte 960.000 Fans (4,5 Prozent) an. Die RTLzwei-Dokusoap „Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie!“ sahen 690.000 Menschen (2,6 Prozent).