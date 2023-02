ARD-Show „Reschke Fernsehen“ startet ordentlich

Anja Reschke präsentiert im Ersten «Reschke Fernsehen» - und zieht mit der ersten Folge der Late-Night-Show 1,35 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer an.

Berlin Als Moderatorin des Magazins „Panorama“ kennt man Anja Reschke seit mehr als 20 Jahren. Nun hat sie eine satirische Sendung bekommen. Der Start verläuft auf einem schwierigen Sendeplatz recht erfolgreich.

Ordentlicher Start für die halbstündige Show der langjährigen „Panorama“-Moderatorin: Im Schnitt 1,35 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer haben am Donnerstag die erste Folge der Late-Night-Show „Reschke Fernsehen“ mit Anja Reschke (50) im Ersten eingeschaltet. Das entsprach beim Gesamtpublikum einem Marktanteil von 12,0 Prozent ab 23.35 Uhr für das vom Norddeutschen Rundfunk als „Recherche-Show“ bezeichnete Format. Damit habe „Reschke Fernsehen“ deutlich über dem Vorjahresschnitt von 7,8 Prozent auf diesem Sendeplatz im Ersten gelegen, teilte der NDR am Freitag mit.

Zuvor verfolgten auf dem Satire-/Comedy-Platz am späten Donnerstagabend in der ARD rund 2,00 Millionen „Nuhr im Ersten“ mit Dieter Nuhr (62), was ab 22.50 Uhr 13,9 Prozent für die 45-minütige Sendung waren.

In der Primetime ab 20.15 Uhr lag das ZDF mit der Familienserie „Der Bergdoktor (6,41 Millionen/23,0 Prozent) recht knapp vor der ARD-Krimireihe „Die Füchsin“ mit Lina Wendel (6,08 Millionen/21,8 Prozent; Episode: „Game over“).

Dahinter folgten die im Vergleich zur Vorwoche um 500.000 Zuschauer abgestürzte Sat.1-Thrillerserie „Blackout“ mit Moritz Bleibtreu (1,38 Millionen/5,2 Prozent) sowie die RTL-Dokusoap „Bushido & Anna-Maria – Alles auf Familie“ (1,21 Millionen/4,5 Prozent).

Vox erreichte mit dem Fantasyfilm „Der Hobbit – Eine unerwartete Reise“ im Schnitt 1,03 Millionen Zuschauer (4,8 Prozent), ProSieben mit der Rankingshow „Unglaublich! Spektakuläre Momente vor laufender Kamera“ 920.000 (3,8 Prozent), Kabel eins mit der Gastrosoap „Rosins Restaurants – Ein Sternekoch räumt auf!“ 750.000 (2,9 Prozent) und RTLzwei mit der Sozialreportage „Hartes Deutschland – Leben im Brennpunkt“ 530.000 (2,0 Prozent).