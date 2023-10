Preisverleihung „Bambi“-Gala findet am 16. November in München statt

München Der Bambi ist einer der wichtigsten Medien- und Fernsehpreise in Deutschland. Mehrere Jahre lang wurde er unterbrochen. Zum 75. Jubiläum kommt er zurück.

Der „Bambi“ kommt nach jahrelanger Pause zurück und wird am 16. November in München verliehen. „Hubert Burda Media hat sich entschlossen, das 75-jährige Jubiläum von Bambi zum Anlass zu nehmen, nach vier Jahren corona- und krisenbedingter Unterbrechung den wichtigsten Medienpreis Deutschlands wieder zu verleihen“, teilte der Medienkonzern als Ausrichter in München mit. In den Jahren 2020, 2021 und 2022 hatte es keine Verleihung gegeben.

Dieses Jahr wird der Bambi in voraussichtlich zwölf Kategorien vergeben. Zur Gala in den Bavaria Filmstudios werden etwa 800 geladene Gäste aus vielen gesellschaftlichen Bereichen erwartet.

Der Bambi ist einer der wichtigsten Medien- und Fernsehpreise in Deutschland. Die Auszeichnung gibt es seit 1948. Obwohl die Gala in den vergangenen Jahren ausfiel, war die Tribute to Bambi-Stiftung weiter aktiv. Sie unterstützt den Angaben zufolge zum Beispiel deutschlandweit Hilfsprojekte für geflüchtete ukrainische Kinder.

Philipp Welte, Vorstand von Hubert Burda Media, sprach von einem journalistischen Ereignis, „das nah am Puls der Zeit ist und Menschen auszeichnet, die Außergewöhnliches geleistet haben“. Sat.1 überträgt die Veranstaltung am 16. November ab 20.15 Uhr live.