„Bergretter“ vor „Kroatien-Krimi“ und Klum

Berlin Das ZDF geht mit einer neuen Staffel der „Bergretter“ an den Start - und holt gleich den Quoten-Sieg zur Primetime. Dicht auf den Fersen folgt der „Kroatien-Krimi“ im Ersten.

Heimat- und Krimiserien sind eine sichere Bank in Deutschland: Die erste Episode der neuen Staffel der ZDF-Reihe „Die Bergretter“ hat sich am Donnerstagabend mit 5,74 Millionen (Marktanteil 21,0 Prozent) in der deutschen Primetime an die Spitze gesetzt. Das Erste konnte aber gut mithalten. Dort lief wie in der Vorwoche nochmal die Reihe „Der Kroatien-Krimi“. Der Fall „Split vergisst nie“ mit Jasmin Gerat und Lenn Kudrjawizki lockte im Schnitt 5,44 Millionen (19,9 Prozent) vor den Bildschirm.

Auf Platz drei zur besten Sendezeit landete die ProSieben-Show „Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum“ mit 1,70 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern (7,1 Prozent).

Die RTL-Präventionsshow „Achtung Verbrechen!“ erreichte im Schnitt 1,63 Millionen (6,2 Prozent) und der fünf Jahre alte Actionfilm „Tomb Raider“ bei Vox mit Alicia Vikander 1,39 Millionen (5,5 Prozent).

Dahinter kamen die Dokusoap „Roadtrip Amerika – Drei Spitzenköche auf vier Rädern“ bei Kabel eins (760.000/2,9 Prozent), die neue französische Dramaserie „Tödliche Ahnung“ bei Sat.1 (650.000; 2,5 Prozent) und die RTLzwei-Sozialreportage „Hartes Deutschland – Leben im Brennpunkt“ (610.000; 2,4 Prozent).