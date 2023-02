David Byrne tritt bei den Oscars auf

Los Angeles Der ehemalige Frontmann der Talking Geads hat in der Sparte „Bester Song“ mit seinem Song „This Is A Life“ Gewinnchancen. Bei der Show soll er auch auf der Bühne auftreten.

Das Staraufgebot für die Oscar-Show wächst weiter an. David Byrne (70), der ehemalige Frontmann der Talking Heads, soll bei der Verleihung der Academy Awards auf der Bühne stehen. Dies gab die Filmakademie in Los Angeles am Montag (Ortszeit) bekannt.

Vorige Woche war bereits Popstar Rihanna (35) mit ihrem oscarnominierten Song „Lift Me Up“ aus dem Film „Black Panther: Wakanda Forever“ angekündigt worden. Weitere Stargäste sollen im Vorfeld der Gala noch benannt werden.

Byrne werde zusammen mit der Schauspielerin Stephanie Hsu und dem Musik-Trio Son Lux den oscarnominierten Song „This Is A Life“ aus dem Film „Everything Everywhere All at Once“ darbieten, hieß es. Byrne, der bereits 1988 mit dem Soundtrack des Historiendramas „Der letzte Kaiser“ einen Oscar holte, hat nun in der Sparte „Bester Song“ Gewinnchancen. Hsu ist als beste Nebendarstellerin für „Everything Everywhere All at Once“ nominiert. Die US-Band Son Lux ist mit ihrem Soundtrack für die Science-Fiction-Komödie in der Sparte „Beste Filmmusik“ im Rennen. Die Oscar-Verleihung ist für den 12. März geplant.