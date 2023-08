Die Filmstarts der Woche

Berlin Johnny Depp wandelt als französischer König Ludwig XV. durch die Kulissen eines Historienfilms. Auf dem Rücken eines Ponys erlebt eine Elfjährige so manches Abenteuer. Die Filme der Woche.

Mit dem Film „Jeanne du Barry“ kehrt Johnny Depp nach dem Gerichtsstreit mit seiner Ex-Frau auf die Kinoleinwand zurück. In dem Historiendrama der französischen Regisseurin Maïwenn spielt der 60-Jährige die männliche Hauptrolle, den König Ludwig XV. Der Film erzählt von seiner Mätresse Jeanne und ihrem besonderen, innigen Verhältnis, das den Hof in Versailles in Aufruhr versetzt. Vor allem die Töchter des Königs möchten nicht akzeptieren, dass der Regent die unkonventionelle Jeanne - die aus armen Verhältnissen stammt, das königliche Zeremoniell ablehnt und ihr Geld bislang als Kurtisane verdiente - zur mächtigsten Geliebten am Hof kürt.

Jeanne du Barry - Die Favoritin des Königs, Frankreich 2023, 117 Min., FSK ab 12, von Maïwenn, mit Maïwenn, Johnny Depp, Melvil Poupaud, Pierre Richard

„Ponyherz“: Familienspaß rund um Pferdeversteherin

Berlin (dpa) – Nicht immer kommt alles so schlimm, wie man zunächst denkt: Protagonistin Anni, elf Jahre, freut sich überhaupt nicht auf ihr neues Leben auf dem Lande. Und dann auch noch in einem Kaff namens Groß-Hottendorf. Sie will zurück nach Hamburg! In Groß-Hottendorf aber warten, neben einigen zunächst unfreundlichen Mitschülerinnen, auch positive Überraschungen auf unsere Hauptfigur: Da wäre vor allem das Wildpferd, das eines Tages plötzlich im Wald vor ihr steht: Sie nennt es Ponyherz und fortan sind die beiden, tatsächlich, ein Herz und eine Seele. Wenn da nur nicht die skrupellosen Pferdediebe wären! Diese Adaption fürs Kino geht zurück auf eine gleichnamige Kinderbuchreihe aus dem Carlsen-Verlag.

Ponyherz, D 2023, 94 Min., FSK ab 0, von Markus Dietrich, mit Dieter Hallervorden, Martha Haberland, Sophie Lutz