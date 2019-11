Greizer Schauspieler spielt in besonderem Kinofilm

Was haben Kinder für Zukunftsträume, und wie verändern sich diese über die Jahre? Dieser Frage geht die semifiktionale Kinoproduktion „Als ich mal groß war“ nach. Die Regisseure Lilly Engel und Philipp Fleischmann haben hierfür drei Kinder fünf Jahre lang begleitet und mit ihnen eine Geschichte ihrer Zukunft entwickelt. Lucas und Renée haben sich als Kleinkinder kennengelernt und wollen einmal heiraten. Der Dritte im Bunde ist Marius, Lucas’ Freund bei der Jugendfeuerwehr.

Zur Visualisierung der Kinderträume hat das Regiegespann drei Schauspieler engagiert, darunter den gebürtigen Greizer Sebastian Schwarz. Das Trio spielt die Kinder in der Zukunft, also ihre erwachsenen Alter Egos. Wobei die dokumentarischen Sequenzen 60 Prozent, die fiktiven Visionen 40 Prozent ausmachen, wie Schwarz erklärt. Er verkörpert den erwachsenen Marius, hat hierfür sogar ein Praktikum bei der Feuerwehr absolviert. Marius und Lucas wollen später einmal Feuerwehrmänner werden. Ihren Einstand stellen sich die beiden als lustige Posse vor: Sie sollen eine Katze vom Baum retten, stellen sich aber an wie Dick und Doof…

Die zukünftigen Ausgaben von Marius (Sebastian Schwarz, links) und Lucas (Constantin von Jascheroff). Foto: Pandora Film

„Als ich mal groß war“ ist ein eigenständiges, kleines Filmkunstwerk, das stellenweise hochkomisch ist, dann wieder fast zu Tränen rührt, etwa wenn klar wird, dass die Freundschaft zwischen Lucas und Marius über die Jahre in die Brüche gegangen ist… Der Greizer Sebastian Schwarz hat 2019 noch für weitere Filmprojekte vor der Kamera gestanden: Zukünftig wird man ihn unter anderem wieder in der TNT-Comedy-Serie „Andere Eltern“ erleben können sowie im ARD-Psychothriller „Tag X“ über einen traumatisierten Polizisten.

„Als ich mal groß war“ läuft heute an, ist aber diese Woche noch nicht in Thüringer Kinos zu sehen.