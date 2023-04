Guter Staffelstart für „Joko & Klaas gegen ProSieben“

Berlin Die Familienserie „Tierärztin Dr. Mertens“ lockte 4,75 Millionen Zuschauer an die Bildschirme, die Arztserie „In aller Freundschaft“ 4,68 Millionen. Quotenstark beginnen Joko und Klaas die neue Staffel.

Die ProSieben-Show „Joko & Klaas gegen ProSieben“ ist so quotenstark wie noch nie in eine neue Staffel gestartet. Mit 18,4 Prozent Marktanteil punktete das Format am Dienstag ab 20.15 Uhr vor allem bei den 14- bis 49-Jährigen (das entspricht 940.000 jüngeren Zuschauern).

Im Gesamtpublikum verfolgten 1,39 Millionen Menschen (6,1 Prozent) das Spektakel. Joko und Klaas zogen am Ende den Kürzeren. Als „Strafe“ werden sie beim Schwestersender Sat.1 am Tag der Krönung von Charles III. als Adelsreporter einspringen. In der Stunde vor der eigentlichen Krönung am Sonntag, den 6. Mai, sollen sie die Ankunft der britischen Königsfamilie kommentieren.

Im Gesamtpublikum lag das Erste vorne: Die Familienserie „Tierärztin Dr. Mertens“ lockte 4,75 Millionen (17,7 Prozent) an, die Arztserie „In aller Freundschaft“ 4,68 Millionen (17,5 Prozent). Das ZDF kam mit der Crimedoku „Mörderische Wahrheit“ auf 2,26 Millionen (8,4 Prozent). ZDFneo strahlte die Krimiserie „München Mord“ aus, das wollten 1,65 Millionen (6,1 Prozent) sehen. Die Vox-Musikshow „Sing meinen Song - Das Tauschkonzert“ holten sich 1,43 Millionen (5,6 Prozent) ins Haus. Die RTL-Coachingreihe „Raue - Der Restaurantretter“ sprach 1,10 Millionen (4,2 Prozent) an. Auch die Krimiserie „Navy CIS: Hawaii“ auf Sat.1 verfolgten 1,10 Millionen (4,1 Prozent). Bei Kabel eins hatte das amerikanische Drama „Men of Honor“ 720.000 Zuschauerinnen und Zuschauer (3,0 Prozent).