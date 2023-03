Neue Konkurrentinnen für Klums Topmodels

In Folge acht der ProSieben-Show «Germany's next Topmodel - by Heidi Klum» gibt es Zuwachs.

München Das dürfte für Ärger sorgen: In der nächsten Folge gibt es Zuwachs bei den Model-Anwärterinnen. Die Begeisterung bei den Kandidatinnen hält sich in Grenzen.

Der Model-Nachwuchs bei „Germany's Next Topmodel“ bekommt unerwartete Konkurrenz: In Folge acht der ProSieben-Show werden nächste Woche überraschend neue Kandidatinnen dazukommen, wie Heidi Klum in der am Donnerstagabend ausgestrahlten Episode ankündigte: „Was die anderen backstage noch nicht wissen, ist, dass noch einige dazukommen. Ich bin gespannt, wie die anderen reagieren werden.“

In der Vorschau auf die kommende Woche war zu sehen, wie Klum sechs neue Models in Los Angeles willkommen heißt - und wie wenig begeistert die bisherigen Kandidatinnen darüber sind: „Mir hat das gar nichts gefallen“, sagt eine. „Ich dachte mir so: Scheiße“, eine andere.

Für die 19 Jahre alte Lara spielen die neuen Mitbewerberinnen allerdings keine Rolle mehr. Sie schied am Donnerstagabend unter Tränen aus der Show aus, nachdem sie die Jury um Klum nicht mit ihrer Marilyn-Monroe-Performance zu „Diamonds Are a Girl's Best Friend“ hatte überzeugen können.