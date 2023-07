Packender Trailer mit Leonardo DiCaprio in Scorsese-Thriller

Lily Gladstone als Mollie Burkhart und Leonardo DiCaprio als Ernest Burkhart in einer Szene des Films «Killers of the Flower Moon».

Los Angeles „Killers of the Flower Moon“, der neue Film von Martin Scorsese mit Leonardo DiCaprio und Robert DeNiro, kommt bald in die Kinos. Nun gibt es den ersten Trailer - und der hat es in sich.

Star-Besetzung und ein packender Stoff: Gut drei Monate vor dem Kinostart von „Killers of the Flower Moon“ gibt ein Trailer Einblick in das neue Werk von Meister-Regisseur Martin Scorsese. Hauptdarsteller Leonardo DiCaprio und die Studios Apple TV und Paramount Pictures verlinkten den über zweiminütigen Clip am Mittwoch (Ortszeit) auf Twitter.

„Nach einer wahren amerikanischen Geschichte“, heißt es in dem Trailer, wird vom indigenen Volk der Osage erzählt, die im Oklahoma der 1920er Jahre Opfer eines großen Verbrechens wurden. Mitglieder ihres Stammes wurden nach dem Fund von „schwarzem Gold“, also Öl auf ihrem Land, systematisch von weißen Amerikanern ermordet. DiCaprio spielt einen Mann, der mit einer Osage-Frau (Lily Gladstone) verheiratet ist, aber von seinem skrupellosen Onkel (Robert De Niro) für Verbrechen eingespannt wird.

Das schockierende Westerndrama feierte im Mai bei den Filmfestspielen in Cannes Premiere. Die dreieinhalbstündige Produktion kommt am 19. Oktober in die deutschen Kinos und ist anschließend auf Apple TV+ zu sehen.