RTL-„Bachelorette“ ist ein Quotenhit beim jungen Publikum

Berlin Der Quotensieg ging am Mittwoch an „XY gelöst“ im ZDF. Doch die neue „Bachelorette“ konnte ebenso punkten, vor allem bei den jüngeren Zuschauern.

„Die Bachelorette“ hat bei RTL einen guten Start in die neue Staffel hingelegt. In der jüngeren Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen kam die Datingshow am Mittwochabend ab 20.15 Uhr auf eine Einschaltquote von 12,2 Prozent (540.000 Zuschauer). Im Gesamtpublikum waren 1,16 Millionen (5,4 Prozent) dabei.

Der Quotensieg ging an „XY gelöst“ im ZDF. 4,21 Millionen (19,3 Prozent) schalteten im Gesamtpublikum ab 20.15 Uhr die True-Crime-Doku ein. Das Erste hatte die Komödie „Der König von Köln“ mit Rainer Bock, Joachim Król und Ulrich Brandhoff im Programm - 1,91 Millionen (8,7 Prozent) holten sich den Film ins Haus.

Der Regionalkrimi „Wilsberg: Straße der Tränen“ mit Leonard Lansink, Oliver Korittke und Ina Paule Klink erreichte bei ZDFneo 1,61 Millionen (7,4 Prozent). Die Sat.1-Kochsendung „Kühlschrank öffne dich! - Das Duell der Kochprofis“ kam auf 740 000 Fans (3,5 Prozent), die Vox Krimiserie „Bones - Die Knochenjägerin“ mit Emily Deschanel und David Boreanaz auf 630.000 (2,9 Prozent) Zuschauer.

ProSieben bewegte mit der Wettkampfshow „Schlag den Star“ 580.000 Leute (4,6 Prozent) zum Einschalten. Die Dokusoap „Daniela Katzenberger - Familienglück auf Mallorca“ schauten sich auf RTLzwei 460.000 Menschen (2,1 Prozent) an.