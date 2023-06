Sascha Grammel lockt mit Comedy zu RTL

Berlin Im Rennen um die meiste Gunst des Publikums lag diesen Dienstag - wie so oft - die ARD mit ihren Serien vorn. Doch auch bei RTL schalteten viele Menschen ein.

Der Sender RTL hat am Dienstagabend mit Comedy gut abgeräumt. 2,14 Millionen Menschen (9,7 Prozent) schauten sich ab 20.15 Uhr die Show „Sascha Grammel live! Fast fertig“ an. In der für die Werbeumsätze wichtigen Zielgruppe zwischen 14 und 49 Jahren war die Einschaltquote 12,5 Prozent (530.000 Zuschauerinnen und Zuschauer).

Stärkstes Format im Gesamtpublikum waren erneut die ARD-Serien: Zunächst kam die Familienserie „Tierärztin Dr. Mertens“ im Ersten auf 3,80 Millionen (17,5 Prozent), danach stieg die Zuschauerzahl bei der Arztserie „In aller Freundschaft“ auf 4,09 Millionen (18,0 Prozent).

Die ZDF-Doku „Kampf um die Freiheit - Fünf Anläufe zur Freiheit“ lockte 1,53 Millionen (6,9 Prozent) an. Der Regionalkrimi „Friesland: Fundsachen“ bescherte ZDFneo 1,33 Millionen (6,0 Prozent) Zuschauerinnen und Zuschauer.

Die amerikanische Serie „Navy CIS: Hawaii“ auf Sat.1 verfolgten 960.000 Krimifreunde (4,4 Prozent). Die Vox-Musikshow „Sing meinen Song - Das Tauschkonzert“ versammelte 780.000 Leute (3,6 Prozent) vor dem Bildschirm. Die Gesellschaftsreportage „Deutschland - Deine Schulden“ auf RTLzwei interessierte 530.000 Menschen (2,4 Prozent). Die Prosieben-Unterhaltungssendung „Wer ist das Phantom?“ hatte 510.000 (2,4 Prozent) Zuschauerinnen und Zuschauer.