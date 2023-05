Single-Mutter ist neue RTL-„Bachelorette“

Berlin/Straubing Die sportliche „Content Creatorin“ Jennifer Saro ist die neue RTL-„Bachelorette“. Als erste Single-Mutter will sie anderen Frauen ein Vorbild sein.

Die neue RTL-„Bachelorette“ heißt Jennifer Saro und ist eine junge Mutter aus Berlin mit Wurzeln in Bayern. Das teilte der Sender mit. Wie gewohnt wollen in der 10. Staffel der Datingshow 20 Männer um das Herz der Single-Dame kämpfen. „Content Creatorin, frischgebackene Mama und Sportskanone“, fasst RTL die Eckdaten zu der 27-Jährigen zusammen.

Diesmal geht es nach Thailand auf Romantik-Trip. Es ist das erste Mal, dass in Deutschland eine Single-Mutter im Mittelpunkt der Flirt-Sendung steht. Seit knapp fünf Jahren ist die gebürtige Straubingerin mit Wohnsitz in Berlin Single. „Trotzdem spielt seit zwölf Monaten ein Mann die größte Rolle in ihrem Leben: ihr kleiner Sohn“, so RTL.

Anderen Frauen ein Vorbild sein

„Manchmal ein bisschen zu ehrlich, tollpatschig und fürsorglich“ - so beschreibt sich die 27-Jährige selbst. Als Mutter ihres Sohnes und jetzt auch „Bachelorette“ möchte sie außerdem ein Vorbild sein: „Ich freue mich sehr, dass ich diese Rolle einnehmen darf und dass ich Frauen in derselben Position zeigen kann, dass man eine begehrenswerte Frau ist und dass das Leben nicht vorbei ist, nur weil man ein Kind bekommen hat. Man ist nicht nur noch Mama, sondern immer noch eine Frau.“

Für Jennifer ist bei der Partnerwahl Ehrlichkeit, Fürsorglichkeit und Intelligenz am allerwichtigsten. Ein Sportmuffel sollte er zudem auch nicht sein. Jennifers größter Lebenstraum ist es, glücklich zu sein, „egal wie banal es klingt, aber das ist wirklich das Wichtigste. Man muss es jeden Tag wieder üben. Wenn du morgens aufstehst und dich auf den Tag freust, dann hast du alles im Leben geschafft“, so die „Bachelorette“. Wann die Staffel losgeht, ist noch nicht bekannt.