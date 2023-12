„Tatort“-Jahr-Bilanz: Verlust an TV-Zuschauern

Die 34 bisherigen „Tatort“-Krimis 2023 und ihre (gerundete) Reichweite in Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern in Deutschland (Quelle: AGF Videoforschung; AGF SCOPE - via ARD):

- 10.12.: „Der Mann, der in den Dschungel fiel“ (Münster): 11,1 Mio. vorläufig/ungewichtet (was erst nach paar Tagen abgeschlossen ist) - 03.12.: „Des anderen Last“ (Köln): 9,6 Mio. - 26.11.: „Borowski und das unschuldige Kind von Wacken“ (Kiel): 9,2 Mio. - 19.11.: „Vergebung“ (Stuttgart): 9,9 Mio. - 05.11.: „Was ihr nicht seht“ (Dresden): 9,2 Mio. - 29.10.: „Königinnen“ (München): 9,2 Mio. - 22.10.: „Murot und das Paradies“ (Wiesbaden): 6,1 Mio. - 15.10.: „Bauernsterben“ (Wien): 8,7 Mio. - 08.10.: „Aus dem Dunkel“ (Freiburg/Mainz): 7,6 Mio. - 24.09.: „Blinder Fleck“ (Zürich) 8,5 Mio. - 10.09.: „Erbarmen. Zu spät.“ (Frankfurt): 6,4 Mio. - 03.09.: „Gold“ (Ludwigshafen): 8,4 Mio. - 18.06.: „Die Nacht der Kommissare“ (Stuttgart): 6,8 Mio - 04.06.: „Hochamt für Toni“ (Franken): 7,4 Mio - 29.05.: „Azra“ (Wien): 6 Mio - 21.05.: „Game Over“ (München): 8,9 Mio - 14.05.: „Das geheime Leben unserer Kinder“ (Schwarzwald): 7,8 Mio - 07.05.: „Borowski und die große Wut“ (Kiel): 9 Mio - 30.04.: „Seilschaft“ (Zürich): 6,4 Mio - 23.04.: „Love is pain“ (Dortmund): 9,2 Mio - 16.04.: „Verborgen“ (Hamburg); 8,8, Mio - 10.04.: „Nichts als die Wahrheit (2)“ (Berlin): 6,7 Mio - 09.04.: „Nichts als die Wahrheit (1)“ (Berlin): 6,9 Mio - 02.04.: „Donuts“ (Bremen): 8,6 Mio - 26.03.: „Abbruchkante“ (Köln): 10,1 Mio - 12.03.: „Hackl“ (München): 9,8 Mio - 05.03.: „MagicMom“ (Münster): 13,9 Mio - 26.02.: „Was ist das für eine Welt (Wien): 9,2 Mio - 12.02.: „Unten im Tal“ (Schwarzwald): 8,8 Mio - 29.01.: „Die Kälte der Erde“ (Saarbrücken): 8,3 Mio - 22.01.: „Lenas Tante“ (Ludwigshafen): 9,2 Mio - 15.01.: „Du bleibst hier“ (Dortmund): 8,3 Mio - 08.01.: „Totes Herz“ (Dresden): 9,8 Mio - 01.01.: „Schutzmaßnahmen“ (Köln): 8,9 Mio