ZDF und BBC kündigen „Fünf Freunde“-Geschichten an

Mainz/London Die Babyboomer sind mit den „Fünf Freunde“-Kinderkrimis großgeworden. Jetzt gibt es eine Neuverfilmung in modernem Gewand.

Viele Leute kennen sie aus der Kindheit: Die Geschichten der „Fünf Freunde“ auf Kassette und die Kinderbücher von der britischen Schriftstellerin Enid Blyton. Das ZDF kündigte am Montag nun eine internationale Koproduktion mit der BBC an. Es entstehen moderne Geschichten der „Fünf Freunde“ („The Famous Five“) nach Blyton, wie der öffentlich-rechtliche Sender in Mainz am Montag über Twitter mitteilte.

Die BBC teilte mit, dass in Großbritannien Dreharbeiten der britischen Produktionsfirma Moonage und des Regisseurs Nicolas Winding Refn für eine Serie begonnen hätten. Die Rede war auch von einer Neuinterpretation der „Fünf Freunde“ und von einer Hommage an das britische Erbe. Ein Ausstrahlungsdatum wurde noch nicht genannt.

Nach ZDF-Angaben werden drei 90 Minuten lange Fernsehfilme nach den 21 Geschichten von Blyton produziert.