Zwei neue „GNTM“-Kandidatinnen sind schon wieder raus

Berlin Kurzes Intermezzo: Für zwei Model-Neulinge heißt es in Los Angeles gleich nach dem ersten Tag und den ersten Challenges schon wieder „Goodbye“.

Sie waren gerade erst dazugekommen - für die neuen Kandidatinnen Zuzel (50) und Charlene (52) war bei „Germany's Next Topmodel“ am Donnerstagabend nach drei Challenges gleich wieder Schluss. Die anderen vier Nachzüglerinnen Nicole (49), Ina (44), Marielena (52) und Maike (23) durften in die Villa in Los Angeles einziehen. Dort erwartete sie das kanadische Topmodel Coco Rocha (34), das in der achten Episode als Gastjurorin dabei war.

Die neuen Kandidatinnen waren überraschend in der vorangegangenen Sendung angekündigt worden - nicht unbedingt zur Freude der bisherigen dreizehn Models. Vor ihren ersten Challenges ging es für die sechs Nachzüglerinnen zunächst ins „Bootcamp der besonderen Art“ nach München, wo sie Kamera- und Lauftraining erhielten. In Los Angeles angekommen, mussten die Neulinge an ihrem ersten Tag gleich dreimal gegeneinander angetreten - unter den aufmerksamen Augen ihrer dreizehn Konkurrentinnen.

Von den neuen Kandidatinnen wusste Nicole aus Offenbach am Main zu beeindrucken. Wie in der Sendung herauskam, hatte sie als junges Mädchen am gleichen Modelwettbewerb teilgenommen wie Gastgeberin Heidi Klum. Klum gewann. „Und dann gingen unsere Wege wieder in getrennte Richtungen“, berichtete Nicole. Klum ergänzte später, dass die beiden in Mailand mit weiteren Models zusammengewohnt hatten. „War ich denn wenigstens lieb gewesen?“, fragte Klum Kandidatin Nicole, die bejahte.

In der vierten Challenge in der Episode, bei der bis auf die beiden ausgeschiedenen Nachzüglerinnen alle Kandidatinnen antraten, hatte Nicole jedoch einen Blackout. Zu ihrem Glück zeigten sich Coco Rocha und Heidi Klum gnädig – dafür musste Leona (21) ihre Koffer packen. Und so sind nun noch 16 Kandidatinnen im Rennen.