Die temporäre neue Heimat des Lindenau-Museums in der Kunstgasse 1 in Altenburg.

Geballte Museumskraft in Altenburg

Im vergangenen Oktober schlossen sich das Lindenau-Museum und das Residenzschloss Altenburg zur Kommunalen Arbeitsgemeinschaft (KAG) „Altenburger Museen“ zusammen. Ziel ist es, die Attraktivität des Museumsareals Schlossberg mit seinen historischen Gebäuden zu steigern und Synergien zu entwickeln. Bis zum Frühsommer will KAG-Leiter Roland Krischke einen Masterplan vorlegen. Das kündigte er am Donnerstag auf der ersten gemeinsamen Jahrespressekonferenz an.