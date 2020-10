Gotha. Die Akademie für alte Musik Berlin begeistert in Gotha.

Genuss beim Güldenen Herbst in Gotha

Mit einer Reihe von barocken Tanzsuiten, dargeboten in mitreißender Agilität von der „Akademie für Alte Musik Berlin“, ist am Freitag in der Gothaer Augustinerkirche das bis gestern dauernde Festival Alter Musik „Güldener Herbst“ eröffnet worden.