Sonderausstellung für den Frieden: Kunsthalle Gera zeigt dazu auch Bilder von Otto Dix

In der Kunstsammlung Gera ist eine spontane Sonderausstellung für den Frieden geplant. Gezeigt werden auch Bilder von Otto Dix (Archivfoto).

Als Antwort auf den Krieg in der Ukraine plant die Kunstsammlung Gera eine spontane Sonderausstellung für den Frieden. Gezeigt werden dabei ab Samstag, 5. März, unter anderem Werke des Malers , der im Ersten Weltkrieg sowohl an der Ost- als auch an der Westfront gekämpft hatte und seine Erlebnisse künstlerisch festhielt, wie die Stadt mitteilte. Auch Bilder des Malers Bernhard Heisig werden gezeigt, der als Jugendlicher 1942 zur Wehrmacht einberufen wurde.

Ein Großteil der gezeigten Werke kämen aus der „Sammlung Handzeichnungen der DDR". Die Ausstellung soll bis zum 24. April zu sehen sein.