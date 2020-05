Dagmar Zemke vor ihrem Kunstwerk „Raub der Europa“ in der Ausstellung „Chaos Welt – Welt Chaos“ in Gera. Rechts im Bild der Galerist und Grafiker Sven Schmidt.

Geraer Galerie beginnt Saison mit Dagmar Zemke

Mit großen Holzschnitten, 2,20 mal einem Meter im Format, empfängt Dagmar Zemke ab Samstag, 16. Mai, die Besucher der Produzentengalerie M1 in Gera-Untermhaus. Mit ihren Arbeiten – Malerei, Grafik, Objekte, Keramik – beginnt nun zwar verspätet die diesjährige Ausstellungssaison, dafür aber mit einem Paukenschlag. Bis 21. Juni können Gäste das umfangreiche Œuvre der Chemnitzer Künstlerin kennenlernen, die Eindringlichkeit ihrer Motive, das Markante ihrer Figuren, die besondere Farbwahl, die Vielfalt der Techniken.

Bezeichnender Weise ist die Ausstellung mit dem Titel „Chaos Welt – Welt Chaos“ überschrieben, benannt nach einem Buch, für das Zemke einst Linolschnitte anfertigte. Doch er passt auch perfekt zum Hier und Jetzt und den Themen, die sie für die Geraer Ausstellung gewählt hat. „Apokalypse“ ist ein großer Themenkomplex überschrieben. Verschiedene Engelfiguren, fallend, als Wächter, Beschützer oder mit Sprengstoff bewaffnet, hat sie per Handabzug vom Holzschnitt großformatig auf Büttenkarton gebracht. Eine kraft- und zeitintensive Arbeitsweise. „Ich arbeite gern sehr groß, um die Kraft der Motive zu unterstützen“, so die Künstlerin. Dabei beschränkt sie auch ihre Farbwahl größtenteils auf Schwarz-Weiß, setzt nur akzentuiert ein kräftiges Rot oder anderen Farbton ein.

Mit dem großen Holzobjekt „Metropolis 2.0“ und der dargestellten Figur mit Kopfhörern im Ohr greift sie im Nachbarraum die Fragen auf: Wie werden wir von der Informationsflut unserer Zeit beeinflusst? Wohin entwickelt sich die künstliche Intelligenz? Auch in anderen Arbeiten greift sie nochmals den modernen Mensch als Zahnrad im Technikzeitalter auf.

Nebenan hängen ältere Grafiken aus der Serie „Pandora“. Sie zeigt auch ihr großformatiges Künstlerbuch „Kurs auf Tahiti“ mit zehn großformatigen originalen Linolschnitten, mit denen sie auf Tagebuchaufzeichnungen von James Cook während dessen Südessereisen Bezug nimmt. Nur zehn Exemplare gibt es von diesem Buch.

Dazu gesellen sich in der Ausstellung in den verschiedenen Räumen farbige Malereien, Keramiken und bemalte Druckstöcke. Die Vielfalt, die in der M1 präsentiert wird, ist beeindruckend. Mit zwei mal drei Metern hat sie auch ihre bislang größte Leinwandarbeit, den „Raub der Europa“ von 2010, mit nach Gera gebracht.

Doch neben dem breiten Spektrum an Motiven – im Zentrum steht immer der Mensch, vornehmlich starke, selbstbewusste Frauenfiguren mit herausfordernden Augen – ist es eben so spannend, die Spuren ihrer Arbeit an den ausgestellten Holzobjekten und Druckstöcken zu lesen. Spuren, die ihr Stemmeisen oder Holzschneidemesser hinterlassen hat. Behutsam muss man damit sein, vorsichtig arbeiten, erklärt Dagmar Zemke, denn: „Der Stift denkt, das Messer fühlt“, so ihre Maxime. Und man sieht die sympathische Künstlerin förmlich vor dem geistigen Auge, wie sie zwischen Holz, Spänen, Skizzen, Werkzeugen und Farbe mit ganzem Körpereinsatz ihre Kunst erschafft.

Die Farbe auf die großen Druckstöcke aufzutragen und dann wieder mit einer kleinen Walze auf den dicken Büttenkarton ist anstrengende körperliche Arbeit, die hohe Konzentration erfordert. Doch Dagmar Zemke ist eine Powerfrau, die allein drei Kinder groß gezogen hat und die 1982 von der Kunsthochschule in Berlin relegiert wurde, als ihr Vater einen Ausreiseantrag stellte und sich seit 2003 wieder ausschließlich ihrer Kunst widmen kann.

Samstag, 16. Mai, wird um 13 Uhr die Ausstellung in Gera-Untermhaus eröffnet und Dagmar Zemke für Fragen und Gespräche auch anwesend sein. Es gelten während des Ausstellungsbesuchs die üblichen Hygieneregeln und Mindestabstände.

Vita von Dagmar Zemke: 1958 in Chemnitz geboren, 1978-1983 Studium an der Kunsthochschule Berlin/Weißensee bei Werner Klemke und Volker Pfüller, 1983-1989 Museumsmitarbeiterin in den Städtischen Kunstsammlungen in Chemnitz; 1989 Umzug nach Bielefeld, 1999 Rückkehr nach Chemnitz, 1999-2002 Leitung der Galerie „Artenreich“ in Chemnitz, Mitarbeiterin im Büro für Kunst im öffentlichen Raum; seit 2003 ausschließlich künstlerische Tätigkeit.