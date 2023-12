Geraer Orangerie wird kommenden Oktober komplett zum Otto-Dix-Museum

Gera Die Ausstellungshäuser in Gera planen 2024 zehn neue Schauen. Das sind die Höhepunkte.

Noch im Herbst 2022 hatte die Otto-Dix-Stiftung in Liechtenstein gedroht, mehr als 50 Gemälde des Künstlers aus Gera abzuziehen. Im Mai folgte die Einigung: Die thüringische Stadt versprach, die Dauerleihgaben künftig umfänglicher zu präsentieren. Am 3. Oktober 2024 wird deshalb die neue Dauerausstellung „Otto Dix: Trau deinen Augen“ in beiden Flügeln der Orangerie eröffnet. Damit wird das Haus komplett zum Dix-Museum.

Neben diesem Höhepunkt des kommenden Ausstellungsjahres starten in den Museen der Elsterstadt neun neue Sonderschauen. Das gaben Kulturamtsleiter Felix Eckerle und die versammelten Geraer Museumsleiter gestern auf ihrer Pressekonferenz bekannt. Weitere Ausstellungs-Highlights beschäftigen sich mit dem 40. Geburtstag des Museums für Angewandte Kunst (MusAK), mit den Jubiläen zweier eiszeitlicher Funde, den einzigartigen Geraer Schützenscheiben und dem Sandmännchen.

Abriss der letzten Häuser unterhalb der Geraer Johannisstraße im Jahr 1978. Das Foto hängt in der aktuellen Ausstellung im Stadtmuseum „Achtung Baustelle! - Geras Zentrum im 20. Jahrhundert“ . Die Geraer Schau ist noch bis 28. April zu sehen. Foto: R. Hoffmann/Stadtmuseum Gera

Wollhaarnashorn und Hyänenhöhle

Die Schau „Von Art déco bis DDR“ erzählt ab 12. Mai anlässlich des MusAK-Jubiläums Geschichten anhand ausgewählter Sammlungsobjekte, wie einer Bahlsen-Keksdose von 1915 und der Gießkanne von Ost-Designer Klaus Kunis. Mit „Giganten der letzten Eiszeit“ erinnert das Naturkunde-Museum ab 29. September an das vor 120 Jahren entdeckte Pohlitzer Wollhaarnashorn sowie die vor 150 Jahren gefundene Lindenthaler Hyänenhöhle in Gera-Pforten. Glanzstück der Ausstellung wird eine lebensgroße Nashorn-Rekonstruktion sein. Unter dem Titel „Gut getroffen!“ präsentiert das Stadtmuseum ab 1. Juni die großformatigen Geraer Schützenscheiben von vor 200 Jahren, die wahren Gemälden gleichen. Ab 30. November wird dann dort die Themenwelt des Sandmännchens veranschaulicht.

Jagdtrophäen und Blumenbilder

Den Anfang im neuen Jahr macht am 11. Januar das Museum für Naturkunde mit seiner Exposition „Früher Sammler, heute Nerd“. Anhand des Bestandes macht sie einen Rundumschlag zum Thema Sammeln. Es werden unter anderem geologische Exponate und Jagdtrophäen aus Afrika und Asien gezeigt, aber auch generelle Sammlungs-Probleme aufgegriffen, wie Fehlbestimmungen oder Insektenfraß. Am 27. Januar folgt im Henry-van-de-Velde-Museum Haus Schulenburg die Sonderschau „Glas und Blumenbilder“. Sie kombiniert 300 farbige Gläser des Art nouveau und Art déco mit Blumenbildern bedeutender Künstler des 19. und 20. Jahrhunderts.

Bevor die Dix-Neupräsentation in der Orangerie ihre Türen öffnet, beginnt dort am 18. Februar die Schau „Ans Licht gebracht“ mit Schätzen aus dem Depot, darunter Werke von Lucas Cranach, Paul Gauguin und Auguste Rodin.

Bäume und Keramik

Ab 5. April widmet sich das Naturkundemuseum in einer Kabinettausstellung der Vielfalt örtlicher Gehölze. In Zeiten, in denen die Artenkenntnis immer weiter abnimmt, will sie anregen, sich im „Bäume und Sträucher erkennen“ zu üben. In „Verrückt nach Ton“ trifft ab 3. November im MusAK bedeutende Keramik aus der Sammlung auf Werke von sechs Gegenwartskünstlern.

Die große neue Dix-Werkschau in der kompletten Orangerie wird 50 Gemälde und 35 Arbeiten auf Papier mit Medienstationen und innovativen Multimedia-Räumen kombinieren. Inszeniert wird sie von der Präsidentin der Klassik Stiftung Weimar, Ulrike Lorenz. Sie gilt als exzellente Dix-Kennerin und stammt selbst aus Gera.