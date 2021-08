Die Finalisten vom Thüringen Grammy: Bezo und Vincentired aus Jena spielen HipHop, „For Next Time“ aus Heilbad Heiligenstadt lassen es mit Punkrock so richtig krachen, das Trio „Jungfrau Männlich Deluce“ aus dem Eichsfeld wollen mit Pop-Punk überzeugen, die junge Sängerin „Swerfey“ aus Eisenach hat Indie, R&B und Pop angekündigt und das Trio „Man The Oica“ aus Weimar Psychedelic Rock und Experimentelle Musik. Beim Fototermin waren nicht alle Musiker anwesend.