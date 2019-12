Goethes „West-östlicher Divan“ – Der Zugewinn des Fremden

Und er ist einsam. Die „Farbenlehre“ ist abgeschlossen, der große Irrtum seines Lebens, „Die Wahlverwandtschaften“ auch. Der einzige Überlebende der großen Dichter und der einzige Überlebende einer Epoche auch. Er ist droben auf dem Olymp und hält Ausschau nach Gegenden, die es lohnen. Es wird eine Reise an den Main und in den Orient.

Soldaten brachten ihm 1813 ein Blatt mit arabischen Schriftzeichen, er lässt es übersetzen, es ist eine Sure aus dem Koran. Er kannte den Koran, Herder hatte ihn früh damit bekannt gemacht und früh hatte er sich bereits an einem Drama „Mahomet“, das damals übliche Wort für Mohammed, versucht. Und 1799 hatte ihn sein Herzog genötigt, Voltaires „Mahomet“ für die Weimarer Bühne zu übersetzen. In diesem Jahr 1814 nun schickt ihm Cotta, sein Verleger, den „Divan“, die Gedichtsammlung des Persers Hafis (ca. 1320 bis ca. 1390). Das ist es nun.

Goethe beginnt den Dialog mit seinem großen Kollegen, der größte Dichter des Persischen und der Inhaber dieses Amtes im Deutschen. Er hat bereits angefangen mit diesem Spätwerk, das auch eine Auseinandersetzung mit dem Islam ist, als er 1814 nach Wiesbaden reist. Und noch in der Kutsche, am Morgen des ersten Reisetages dichtet er wie ahnungsvoll: „So sollst du, muntrer Greis/Dich nicht betrüben/Sind gleich die Haare weiß,/Doch wirst du lieben“. Er ist bereit und Marianne von Willemer ist es auch. Sie dreißig, er Mitte sechzig.

Und die Frau, die den Namen ihres Vaters nicht kennt, die Mutter ist Schauspielerin und Tänzerin wie sie, die erst die Pflegetochter, dann die Mätresse und schließlich die Gattin eines Frankfurter Bankiers wurde, wird die Einzige von Goethes Frauen, der er auf jener Ebene begegnet, die sonst nur ihm vorbehalten war, der der Poesie. Sie ist der einzige Mensch, dessen Gedichte je unter dem Namen Goethes erschienen, was erst reichlich drei Jahrzehnte nach seinem Tod offenbar wurde. Das „Buch Suleika“, das lyrische Rollenspiel der Liebe, ist das Herzstück des „West-östlichen Divan“, der 1819 erscheint, vor 200 Jahren.

„Und noch einmal fühlet Hatem/Frühlingshauch und Sonnenbraus“. Das poetische Rollenspiel Suleika/Marianne und Hatem/Goethe fällt in eines mit dem wirklichen und ist durch die Nachwelt nicht mehr säuberlich zu scheiden in Poesie und Wirklichkeit. Und hat, anders als die spätere Episode mit Ulrike von Levetzow, nicht den Anhauch einer Peinlichkeit. Nach ihrem zweiten Sommer 1815, toleriert, womöglich sogar mit Stolz beobachtet von Mariannes Mann, werden sich die beiden nie wieder sehen.

Goethes Religion war eklektisch, er nahm sich, was seinem Fühlen und Denken entsprach, er verwarf, was ihm fremd blieb. Ein solches Denken musste sich Distanz zur institutionalisierten Religion schaffen, einem solchem Denken musste die individuelle Gotteserfahrung der islamische Mystik näher sein als die Verordnungen der christlichen Dogmatik. So wurde ihm die „Patriarchenluft des reinen Ostens“ zu einer Welt-Erfahrung, einer Welt-Befahrung.

So rein, so unschuldig, so fern ist dieser Osten unserer Gegenwart nicht mehr. In Weimar erinnert ein Denkmal an den Dialog des Deutschen Goethe mit dem Perser Hafis. Es erinnert an einen Mann, der das

Fremde als Zugewinn begriff, der vorurteilsfreies Denken mit kritischem Distanz verband.

So war das damals.