Halbe Nacht: „Wir suchen ein Kind. Neugeboren.“

Erfurt Die diesjährige Weihnachtserzählung der Evangelischen Verlagsanstalt schickt vier Reisende durch die norddeutsche Tiefebene

In der Reihe der jährlichen Weihnachtserzählungen stellt die Evangelische Verlagsanstalt in diesem Jahr die Reise in den Mittelpunkt, die sozusagen eine Nebenhandlung des biblischen Weihnachtsgeschehens ist. Schriftstellerin Susanne Niemeyer, Jahrgang 1972, schickt ihre Protagonisten auf den Weg zum neugeborenen Kind – nur nicht im Heiligen Land, sondern in der Einöde der norddeutschen Tiefebene. Und das ist eine Wüste ganz anderer Art. Die Studentin Alice, die gerade eine Trennung erlebt und nicht so recht Lust auf Familie hat, liest eine Annonce mit dem Titel „Mitreisende gesucht“. Sie trifft sich mit drei jungen Männern, die ganz zufällig Caspa, Melchior und Balthasar heißen. Caspa hat sogar eine App entwickelt: „Sie schaut in die Sterne, misst die Umgebungstemperatur und berechnet anhand der Koordinaten für x = Sehnsucht und y = Erlösung einen realen Ort“.

Mitunter wirkt die seltsame Reisegruppe noch seltsamer, wenn sie auf das reale Leben trifft – etwa bei einem Optiker, der freundlich „Sie wünschen“ fragt und die Reisenden antworten: „Wir suchen ein Kind. Neugeboren.“

Parallel dazu wird die Geschichte des Kneipiers Jockel erzählt, der als Rentner seine Gastwirtschaft mit dem wunderbaren Namen „Zur halben Nacht“ gerade geschlossen hat. Doch ausgerechnet Heiligabend wird das Lokal noch einmal öffnen. Dann kommt das halbe Dorf zusammen, eine betagte Nachbarin bäckt schlesische Quarkbällchen, die Reisenden stehen vor der Tür. Und sogar ein Kind wird geboren.

Susanne Niemeyer: Zur halben Nacht. Edition Chrismon, Leipzig, 96 Seiten, 15 Euro.