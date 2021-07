Tiefurt. Theater Rudolstadt an zwei Abenden zu Gast

Das Theater Rudolstadt gastiert Mittwoch und Donnerstag mit dem Heinz-Erhardt-Abend „Danke für das Geräusch!“ in der Regie von Markus Fennert beim Tiefurter Kultursommer. Der Weimarer Schauspieler und Regisseur lebt inzwischen mit Familie in Tiefurt und freut sich sehr, dass es hier nun erstmals eine Kooperation mit dem Theater Rudolstadt gibt. Es spielen in allen Haupt- und Nebenrollen Markus Seidensticker und Manuela Stüßer.