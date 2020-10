Seine großangelegte Biografie Friedrich Hölderlins hat der Philologe Hans-Dieter Mück jetzt mit Band II abgeschlossen. Das 488 Seiten starke Buch wird so wie Teil Eins von der Weimarer Verlagsgesellschaft vertrieben; die Buchvorstellung auf Schloss Ettersburg wurde coronabedingt auf Sonntag, 15. November, 11 Uhr, verschoben.

Der zweite Band setzt ein in Nürtingen und Frankfurt im Jahre 1795. Da hatte Hölderlin seine Thüringer Hoffnungen – gar in Jena eine Professur zu erhalten – schon nahezu begraben, blieb aber, soweit möglich, mit den Gewährsleuten vor Ort in Verbindung.

In Gestalt einer Chronik und angereichert mit unzähligen Briefzitaten schildert sein kundiger Biograf aus Utenbach (Weimarer Land) nun minutiös einen kontinuierlichen Abstieg: Immer tiefer gerät Hölderlin in eine Lebenskrise und landet schließlich 1806 per Zwangseinweisung zur psychiatrischen Behandlung in der Tübinger Klinik; als angeblich unheilbar wird er von dort in die Obhut des Tischlers Ernst Zimmer zur Pflege überstellt. Die letzten 38 Jahre seines Lebens verbringt er im längst nach ihm benannten „Hölderlinturm“.

Der zweite Band der Hölderlin-Biografie Hans-Dieter Mücks ist nun im Buchhandel erhältlich.

Mück widerspricht jedoch der gängigen Lesart entschieden: „Hölderlin war nicht wahnsinnig“, sagt er, „der Turm diente ihm als Refugium.“ Gleichwohl vertritt der Biograf die Auffassung, dass der Dichter hypochondrisch und – zumindest zeitweilig – schwer depressiv geworden war. Denn er fühlte sich verkannt und sein dichterisches Werk missachtet. Friedrich Schiller hatte sich geweigert, sich in Jena für ihn einzusetzen; nur zu gern und honorarfrei hätte Hölderlin dort Vorlesungen über griechisch-antike Literatur halten wollen. Johann Wolfgang Goethe riet ihm mit kalter Schulter, am besten nur noch Epigramme zu schreiben.

Hinzu kam der Tod der unglücklich und nur aus der Ferne geliebten Diotima – „all das hat dem Hymniker Hölderlin das Herz gebrochen“, erklärt Hans-Dieter Mück. Weiterhin nennt er politische Verwirrungen, die den Dichter beinahe – wie seinen Freund Sinclair – in die Fänge der absolutistischen württembergischen Staatsgewalt gebracht hätten.

An Gedichten aus dieser Spätzeit sind wenige überliefert; was die Tischlerstochter Lotte Zimmer, die sein Vertrauen genoss, unmittelbar nach seinem Tod vernichtet hat, wissen wir nicht. So kennen wir Hölderlin heute als Frühvollendeten. – Die vorliegende, enorm detailreiche und akribische Biografie Mücks mag ihm zur Ehrenrettung dienen. Zumindest zeichnet sie ein klareres, stringenter und plausibler nachvollziehbares Bild als viele andere Bücher zuvor.

Hans-Dieter Mück: Friedrich Hölderlin 1770-1843. Band II. mit zahlr. Illustrationen von Dieter Groß. Weimarer Verlagsgesellschaft, 488 S., 29.80 Euro