Der US-Jazz-Trompeter und -Komponist Chris Botti hat schon mit etlichen Musikgrößen zusammengearbeitet. Für nur drei Konzerte wird er in diesem Sommer nach Deutschland kommen. Eins davon findet in Erfurt statt.

Erfurt. Vom 5. bis 6. Juni wird der Zughafen in Erfurt zur großen Bühne der internationalen Jazz-Stars. Grammy-Preisträger Chris Botti gibt eins seiner drei Deutschland-Konzerte in Erfurt beim ersten Jazz-in-the-City-Festival.

Im Sommer trifft sich die Jazz-Welt in Erfurt

Mit dem Festival „Jazz in the City“ bekommt Erfurt eine neue kulturelle Veranstaltung, deren Line-Up sich wie das who is who der internationalen Jazz-Szene liest. Für die zehn Konzerte mit über 50 Jazz-Ikonen aus Amerika, Deutschland, Estland, Frankreich und Norwegen, konnte für zwei Tage (5. und 6. Juni) mit dem Zughafen Erfurt die passende Location gefunden werden.

Zum Auftakt der neuen Konzertreihe wird auch US-Startrompeter Chris Botti erwartet, der 2020 nur drei Konzerte in Deutschland geben wird, wobei eine der Stationen Erfurt sein wird. Frank Sinatra, Aretha Franklin, Paul Simon, Barbra Streisand, oder Sting: Die Liste der Künstler, mit denen Trompeter und Komponist Chris Botti bereits zusammengearbeitet hat, ist beispiellos.

Wie Jazz-in-the-City-Initiator Wieland Kniffka von der Mediengruppe Thüringen erklärt, konnte man Botti dank einer Kooperation mit dem Hamburger Tourveranstalter Karsten Jahnke, der auch für das erfolgreiche „Elbjazz“-Festival verantwortlich ist, nach Erfurt holen. „Wir freuen uns sehr auf diesen begnadeten Musiker. Er wird maßgeblich das Bild des facettenreichen und emotionalen Jazz in Erfurt festigen. Seine musikalische Vielfalt wird das Publikum begeistern“, ist sich Wieland Kniffka sicher.

„Während der Planung für das Jazz-in-the-City-Programms stehen wir seit Anfang an auch im engem Kontakt mit Siggi Loch, der gemeinsam mit Karsten Jahnke zu den festen Größen im Jazz-Business gehört. Unser zusammengestelltes Line-Up muss sich nicht im europäischen Vergleich verstecken“, resümiert Kniffka das Programm, welches durch seine Vielfalt den Festival-Besuchern neue Musikimpulse geben wird.

Die Tickets, welche im Tages- und Kombipaket angeboten werden, sind online unter www.jazz-in-the-city.de oder direkt über unseren Ticketshop-Thüringen erhältlich.

Das Line-Up für Jazz in the City 2020

Freitag (5. Juni 2020)

Chris Botti & Band

Jazzkantine

Jazzrausch Bigband

RYMDEN

Samstag (6. Juni 2020)

Jungle By Night

Kadri Voorand

Nils Landgren Funk Unit

Nerly Bigband

Ron Carter Golden Striker Trio

Vincent Peirani Quintett