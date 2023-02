In Erfurt wird Thüringens bester Blechkuchen gesucht

Apfelkuchen ist auch in Thüringen ein echter Klassiker: Hefeteig wird mit Apfelspalten dachziegelartig belegt und anschließend mit Streuseln bedeckt. Bevor das Blech in den Ofen kommt, den Kuchen 15 Minuten ruhen lassen.

Erfurt. Beim Konditorentag der Thüringer Ausstellung wird Thüringens bester Blechkuchen gesucht. Geschmack allein genügt dafür allerdings nicht.

Mohn-, Streusel- oder Zuckerkuchen – beim Konditorentag der Thüringen Ausstellung wird am 28. Februar 2023 der beste Thüringer Blechkuchen gekürt. Teilnehmen können Hobbybäcker. „Die Thüringer gern und gut – das wollen wir belohnen“, sagt Konditor- und Innungsobermeister Thomas Junghans. Aber: Geschmack allein genügt nicht. Die Kriterien der Jury sind vielfältig. Auch das Aussehen des Kuchens und die nötige Arbeit fließen in die Bewertung ein. Da mehrere Jury-Mitglieder ihr Votum abgeben, ist es am Ende nicht allein ein subjektiver Eindruck, sondern eine gemeinsame Entscheidung von Experten und Hobby-Bäckern.

Wer am Wettbewerb teilnehmen möchte, kommt am Dienstag, dem 28. Februar 2023, bis 11.30 Uhr mit fünf Stückchen des Kuchens in der Größe von 5 x 10 Zentimetern zur Thüringen Ausstellung. Jeder, der einen Kuchen einreicht, erhält an diesem Tag kostenlosen Eintritt. Man füllt das Teilnahmeformular aus und übergibt den Kuchen der Jury. Die drei Erstplatzierten, die um 15 Uhr bekannt gegeben werden, erhalten Urkunden, Medaillen und ein Preisgeld von 100, 50 beziehungsweise 25 Euro.

Das Rezept veröffentlicht die Messe unter www.thueringen-ausstellung.de/erleben/thementage. ig

Teilnahmebedingungen samt Formular finden sich auch im Internet unter www.thueringen-ausstellung.de/Blechkuchenwettbewerb. Die Thüringen Ausstellung findet vom 25. Februar bis zum 5. März in der Erfurter Messe statt.