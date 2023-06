Indecent Behavoir spielt ihren Punk-Pop in Erfurt und Ilmenau

Erfurt. Die Band Indecent Behavoir stellt ihr neues Album bei zwei Konzerten in Thüringen vor. Wir verraten, was die Zuhörer musikalisch erwartet.

Bahnbrechend innovativ kann man den Stil von Indecent Behavior nicht unbedingt bezeichnen. Und doch belebt die Band mit ihrer unvoreingenommenen Mixtur Musikrichtungen, deren Hochzeit vorbei zu sein schien wie Skate-Punk, Metalcore oder Nu-Metal.

Die vier Musiker aus dem Saarland verarbeiten hörbar Einflüsse von Bands wie Green Day, Blink 182, Fall out Boy, Donots, Rise against, Linkin Park oder Rage against the Machine.

Das Cover des Albums „Therapy in Melody“ von Indecent Behavior. Foto: Blood Blast Distribution/Believe

Bei allem Geknüppel, Gedresche und gelegentlichen Brüll-Attacken achten Sänger Henrik Bergmann und Co. streng auf mitsingbare und optimistisch klingende Melodien. Der Pop-Anteil ist dementsprechend hoch, auch wenn die Texte sich nachdenklich geben.

Produzent hat mit berühmten Bands gearbeitet

Dazu passt der Titel ihres aktuellen Albums „Therapy in Melody“, das die Band in den nächsten Tagen und wochen zwei Mal live in Thüringen vorstellt: im "Klanggerüst" in Erfurt und zum Bergfest auf dem Ilmenauer Campus.

Indecent Behavior - "Animal"

Der Produzent des Albums ist übrigens ein Könner seines Fachs: Der Brite Phil Gornell, der in Sheffield und Los Angeles residiert, hat schon mit All Time low oder Bring me the Horizon gearbeitet.

Konzerttermine von Indecent Behavior: 9. Juni, 20 Uhr, Erfurt, Klanggerüst; 10. Juni, 20 Uhr, Leipzig, Neues Schauspiel und 7. Juli, 19 Uhr, Ilmenau, Bergfestwiese

*Der Artikel enthält sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn Sie auf so einen Affiliate-Link klicken und über diesen Link einkaufen, erhält die Funke Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Onlineshop. Für Sie als Nutzer:innen verändert sich der Preis nicht, es entstehen Ihnen hierdurch keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, Ihnen hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.

Lesen Sie auch: Live-Album der Rolling Stones: Wie man Mick Jagger an die Wand tanzt