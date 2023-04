Musik-Tipps der Woche: Band mit ehemaligem R.E.M.-Gitarrist spielt Sixties-Sound

Die Band The no Ones mit (von links) Arne Kjelsrud Mathisen, Peter Buck, Frode Strømstad und Scott McCaughey. Die Band hat ihr zweites Album „My best evil Friend“ veröffentlicht.

Erfurt. Wir haben reingehört in die neuen Alben von Alberta Cross und The no Ones.

Das Cover des Albums „Sinking Ships“ von Alberta Cross. Foto: Dark Matter/AMK/Kartel Music Group

Was eine Hookline ist, die man so schnell nicht wieder vergisst, muss man Petter Ericson Stakee nicht erklären. Auf „Sinking Ships“, dem siebten Album seines Bandprojekts Alberta Cross, reiht er einen erinnerungswilligen Melodiebogen an den anderen und begeht nicht den Fehler, die Produktion im Bombast zu ersticken.

Seine in Schweden und Berlin geschriebenen Songs schweben zwischen Dear Reader und Radiohead, eine betörende Version von Sharon van Ettens „Every Time the Sun comes up“ schließt den gelungenen Songreigen, der nur bei Experimenten wie „Bloom“ nicht ganz überzeugt.

Alberta Cross - "Between you and me"

The no Ones huldigt musikalischen Helden

Das Cover des Albums „My best evil Friend“ von The no Ones. Foto: Yep Roc Records

Eine ungehemmte Reminiszenz an die Sechzigerjahre praktiziert die Band The no Ones, deren Mitglieder über zwei Kontinente verteilt sind und die die Songs von „My best evil Friend“ per Datentausch in Norwegen und den USA geschrieben und aufgenommen haben.

Die Musiker sind keine unbekannten: In den Vitas von Peter Buck, Arne Kjelsrud Mathisen, Scott McCaughey und Frode Strømstad stehen Bands wie R.E.M., The Minus 5, The Baseball Project und I was King. Sie huldigen Phil Ochs, George Harrison („Song for George“ stilecht mit Sitar) oder Jenny Lewis und holen sich Musiker von The Bangles, Death Cab For Cutie, Teenage Fanclub und Camper Van Beethoven ins Studio. Die ausgelassene Spielfreude überträgt sich aufs (An-)Hören.