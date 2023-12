Jason Isbells „Southeastern“: Erinnerungen sind Heimat

Erfurt Die Alkoholsucht im Griff, den richtigen Partner gefunden – nach einer schwierigen Zeit nimmt Jason Isbell eines seiner wichtigsten Alben auf. Christian Werner über „Southeastern“.

Seine Dämonen hatte er gebändigt, für erste zumindest. Jason Isbell kommt 2013 frisch vom Entzug, als er ein Album aufnimmt, das anders wird als die drei Vorgänger. Zuerst schickt er seine Begleitband The 400 Unit in Zwangsurlaub, die Songs verlangen nach einem privateren Zugang. Er engagiert den bekannten Nashville-Produzent Dave Cobb, sie nehmen den Gesang meist live und in einem Take auf.

Es bleibt bei der intimen Atmosphäre: Drei der Stücke singt Isbell sogar in Cobbs Küche ein. Der Musiker macht keinen Hehl aus seiner neuerlichen Genesung und wem er es zu verdanken hat: Seiner Herzensdame Amanda Shires, ebenfalls eine gestandene Musikerin und Teil seiner Begleitband. Shires singt Background und spielt Violine auf „Traveling Alone“, einer zu Herzen gehenden Ballade über das Verlangen nach Zweisamkeit. Die Beiden heiraten während der Aufnahmen.

Musik zwischen Country und Folk

Der Song ist typisch für Isbells Werk, das sich traumwandlerisch und schrankenlos zwischen Country und Folk bewegt. Keine Musik für Puristen, dafür mit interessanten Schnittstellen zu Rock und Soul – Isbell ist in der Umgebung des Muscle-Shoals-Sound-Studios in Alabama aufgewachsen, in dem schon The Rolling Stones, Bob Dylan, The Staple Singers oder Lynyrd Skynyrd aufgenommen haben.

Das Cover des Original-Albums „Southeastern“ aus dem Jahr 2013 von Jason Isbell. Foto: Southeastern Records

Das Cover des Albums „Southeastern“ (10th Anniversary) aus dem Jahr 2023 von Jason Isbell. Foto: Southeastern Records-Thirty Tigers/Membran

Das Album, dem „Traveling alone“ als erste Single vorausgeschickt wird, nennt Isbell nicht etwa nach der Gegend seiner Heimatregion, sondern nach dem Werkzeugmacher-Geschäft, in dem sein Vater gearbeitet hat: „Southeastern“. Auch Erinnerungen sind Heimat.

Gemeinsame Tournee mit Ryan Adams

Beinahe hätte ein anderer bekannter Name als Produzent auf dem Cover gestanden: Der Musiker Ryan Adams. Nach einer gemeinsamen Tournee gibt es die Idee, zusammen ins Studio zu gehen. Nachdem Adams aber die Demos gehört hatte, macht er sich rar bei der Frage, ob er auf dem Produzentenstuhl Platz nehmen wolle. Isbell dachte lange, dass sein Freund die Songs nicht mochte. Inzwischen aber glaube er, so gab er jüngst zu Protokoll, dass Adams wahrscheinlich eingeschüchtert gewesen sei.

Die Platte wird die bis dato erfolgreichste und bekommt begeisterte Kritiken. In den hymnischen Songs wie „Cover me up“ oder „Live Oak“ geht es ans Eingemachte, es geht um die Vergangenheit und was man daraus macht. Um Krankheit, um Hoffnung, um die inneren Kämpfe, ums Verlassenwerden oder – manchmal noch bedrohlicher – die Angst davor. Dass er einige Songs dann doch mit einer kleinen Band einspielt, wie das rockige „Super 8“, zerstört die Dramatik nicht, verstärkt diese vielmehr.

Zum Zehnjährigen von „Southeastern“ veröffentlicht Isbell das Album erneut – mit verändertem Covermotiv, das den Sänger in aktueller Verfassung, aber in derselben Pose wie damals zeigt und mit erweitertem Inhalt. Als Dreifach-CD (bei Amazon* oder bei JPC*) oder Vierfach-Vinyl (bei Amazon* oder bei JPC*) bekommt man die Demos, die auch Ryan Adams hörte, bevor er den Job als Produzent quittierte. Und ein Konzert: Mit The 400 Unit hat Isbell das Album im Dezember 2022 komplett live aufgeführt im Bijou Theater von Knoxville, Tennessee.

Mehr zum Thema

*Der Artikel enthält sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn Sie auf so einen Affiliate-Link klicken und über diesen Link einkaufen, erhält die Funke Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Onlineshop. Für Sie als Nutzer:innen verändert sich der Preis nicht, es entstehen Ihnen hierdurch keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, Ihnen hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.

Wir stellen in #langenichtgehört vergessene, verkannte oder einst viel gehörte Alben vor.