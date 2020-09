Jazzfest Nordhausen in Startlöchern: Wildes Mosaik aus Jazz, Blues und Soul zur Eröffnung

Die traditionsreiche Eröffnungsveranstaltung des Nordhäuser Jazzfestes findet dieses Jahr in der Blasiikirche statt. Am Freitag, 25. September, um 20 Uhr eröffnen Friend n Fellow die 37. Auflage der Festlichkeiten. Besucher dürfen sich dabei auf einen wunderbaren Abend mit zwei außergewöhnlichen Musikern freuen, heißt es vom Jazzclub.

„Der Schaffensprozess von Constanze Friend und Thomas Fellow klingt retrospektiv wie ein Lehrstück über qualitatives Songwriting, konstanten Output und die rauschhafte Kraft des Live-Auftritts“, sagt Holger Gonska vom Jazzclub. Es seien jene Merkmale, die das Duo im Zeitalter des digitalen Mainstreams herausragen lassen. Denn was 1991 in Leipzig begann, hat sich in den Folgejahren in die endlosen Weiten der globalen Musiklandschaft ausgeweitet.

Unter Kennern fällt der Name Friend n Fellow oft mit Größen wie Ray Charles, Al Jarreau und Luther Allison. Laut Gonska verspricht das Duo ein wildes Mosaik: mal Jazz, mal Blues, mal Country – aber immer Soul. Ihr Sound sei beides: virtuos und intim. Zu den Spielstätten der beiden zählen mittlerweile Peking, Warschau und New York. 11 Studio-Alben sind produziert, über 100.000 Tonträger verkauft, unzählige Konzerte gespielt. „Die Live-Performance zelebrieren sie energisch und dekorieren ihr Zusammenspiel oft mit einem humoristischen Kommentar“, wirbt Gonska für den Abend, der durch die Kreissparkasse unterstützt wird.

Das Konzert wird mit einem Hygienekonzept umgesetzt. Dies bedeutet, es gibt nur eine begrenzte Anzahl von Sitzplätzen, der Verkauf von Getränken findet innerhalb der Kirche nicht statt. Die allgemeine Maskenpflicht ist einzuhalten. Das Hygienekonzept wird im Eingangsbereich ausgehangen.

Einlass: 19 Uhr. Karten: für 25 Euro oder bei Sparkassenkunden für 15 Euro gibt es im Vorverkauf nur in der Hauptstelle der Kreissparkasse Nordhausen. Die weiteren Konzerte des Jazzfestes werden zeitnah unter www.jazzclub-nordhausen.de zu sehen sein.