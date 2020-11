Jenaer Ethiker lobt die Klugheit in der Krise

Hochaktuell und zugleich traditionsbewusst stellt sich der Thüringentag für Philosophie dieses Jahr dem Thema „Hegel, Krise und Corona – Hegels Aktualität für heutige Konflikte“. Die Veranstaltung am kommenden Montag bringt Vordenker aus Jena, Erfurt, Innsbruck und Amsterdam per Internet-Kommunikation auf eine virtuelle Agora. Vom Ethikzentrum der Universität Jena organisiert, findet sie wie stets öffentlich statt, diesmal – ihrem Thema geschuldet – allerdings nur per Livestream. Wer mitdiskutieren möchte, kann sich für einen der 300 Logins anmelden. Wir sprachen vorab mit Professor Nikolaus Knoepffler, dem Leiter des Ethikzentrums Jena.

Hat die Corona-Krise uns als hysterische Republik entlarvt?

Wenn wir international vergleichen, hat sich Deutschland in der Corona-Krise sehr gut geschlagen. Die Entscheidungsträger haben weitgehend vernünftig reagiert und klug abgewogen, die meisten Menschen in diesem Land haben sich gut verhalten und halten sich auch jetzt wieder an die Vorgaben zur Eindämmung der Pandemie. Leid tut es mir beispielsweise um diejenigen Restaurantbesitzer, die die Hygienemaßnahmen sehr gut umgesetzt haben, jetzt aber genau wie diejenigen, die eher weniger darauf achteten, erneut schließen mussten.

Wer trägt die Verantwortung für das potenzielle Superspreader-Ereignis bei der Demo in Leipzig?

Verantwortung tragen in erster Linie die unverantwortlichen Verantwortlichen der Demo. Allerdings sind auch die Judikative und Exekutive mitschuldig. In diesem Land werden zu häufig Regeln aufgestellt, ohne deren Übertretung zu ahnden. Wenn Gerichte Anordnungen treffen, von denen im Vorhinein klar ist, dass sie übertreten werden, dann stimmt etwas in einem Rechtsstaat nicht. Man sollte aus solchen Erfahrungen lernen: Wenn die Bevölkerung den Eindruck gewinnt, dass der Ehrliche der Dumme ist, dann verlieren wir sozialen Zusammenhalt und Rücksichtnahme.

Droht die Gefahr, wegen der Hoffnung auf Impfstoffe die akute Situation zu unterschätzen?

Ja, es droht diese Gefahr, aber vor allem auch dadurch, dass viele Menschen müde geworden sind, Vorsicht walten zu lassen. Auch nehmen nicht wenige Covid-19 nicht wirklich ernst genug, wie die unselige Demo in Leipzig gezeigt hat.

Wer soll zuerst geimpft werden?

In erster Linie diejenigen, die seit Beginn der Krise unter Einsatz ihrer Gesundheit für die Allgemeinheit tätig sind: Pflegekräfte und Ärzteschaft, aber auch Lehrer und Polizisten. Weiterhin wären die Personen zu impfen, die ein besonders hohes gesundheitliches Risiko tragen, also ältere Menschen und diejenigen, die gesundheitlich vorgeschädigt sind.

Genießen dann Geimpfte größere Freizügigkeit – etwa mit Urlaubstickets gegen Vorlage eines Impfausweises? Sollten Impf-Verweigerer sanktioniert werden?

Solange die Impfung noch in dieser frühen Phase ist, sollte auf Impfverweigerer kein direkter Druck ausgeübt werden. Jedoch halte ich Vorsichtsmaßnahmen für zulässig. Wer keine Impfung oder den Nachweis einer überstandenen Infektion vorweisen kann, dem könnte der Besuch eines Restaurants, von Kultur- oder Sportveranstaltungen untersagt und das Tragen einer Maske im öffentlichen Leben zur Pflicht gemacht werden. Erst wenn die Sicherheit der Impfung feststeht, könnten strengere Maßnahmen angedacht werden, zum Beispiel dass Neuinfizierte, die sich nicht haben impfen lassen, die Kosten ihrer Behandlung selbst bezahlen müssten.

Hat der Fürsorge-Staat in der Krise sein Mandat überspannt?

Nach meiner Überzeugung hat der Staat in der Krise sehr ausgewogene und kluge Lösungen getroffen. Das föderale System hat dabei geholfen, unterschiedliche Strategien zu verfolgen. Daraus konnte gut gelernt werden.

Sind totalitäre Systemen in solchen Krisen gegenüber demokratisch-pluralistischen im Vorteil?

Totalitäre Systeme sind insofern im Vorteil, als sie rigoros die eigene Bevölkerung überwachen können. So lässt sich Fehlverhalten rasch identifizieren, die Betroffenen können streng sanktioniert werden. Durch diese Abschreckung funktioniert das Durchsetzen der Regeln.

Was könnte Hegel in dieser Situation raten?

Hegel ist selbst einer Cholera-Pandemie zum Opfer gefallen. Er würde uns wohl daran erinnern, wie wichtig die gegenseitige Anerkennung ist. Anerkennung zeichnet sich dadurch aus, mein Gegenüber zu achten. Achtung erfordert, meinen Mitmenschen nicht unnötig zu gefährden. Er würde raten, auf Verstand und Wissenschaft zu hören, statt quer zu denken. So zitiert er in der Vorrede seiner Rechtsphilosophie Mephistopheles aus Goethes „Faust“: „Verachte nur Verstand und Wissenschaft, des Menschen allerhöchste Gaben – so hast dem Teufel dich ergeben und musst zugrunde gehn.“

