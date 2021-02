Erfurts Antrag aufs Welterbe: Jetzt hilft nur noch Daumendrücken

Die Mikwe wurde 2007 in Erfurt bei Bauarbeiten entdeckt. Gemeinsam mit der Alten Synagoge und dem Steinernen Haus soll sie Weltkulturerbe werden. (Archivfoto)

Die Beteiligten in Thüringen sehen auch mit Blick auf einen ebenfalls aufs jüdische Erbe bezogenen Antrag aus Rheinland-Pfalz Chancen für Erfurts Welterbe-Bewerbung. Erfurts Oberbürgermeister Andreas Bausewein (SPD) sagte am Montag, er halte es für möglich, dass die Unesco bei der Prüfung der Anträge jeweils auf die andere Seite verweisen werde. «Ich kann mir nicht vorstellen, dass das eine aufgenommen wird und das andere nicht», betonte er.

Beworben haben sich auch Speyer, Worms und Mainz.«Ich kann mir nicht denken, dass, wenn die drei Städte keinen Erfolg hätten, wir dadurch mehr hätten», sagte derweil Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke).

Erfurter Schatz

Die Städte bewerben sich mit Bezug auf ihren Status als Zentren jüdischer Gelehrsamkeit im Mittelalter. Auch Erfurt bewirbt sich mit seinen Zeugnissen jüdischen Lebens des Mittelalters um den Titel. Im Zentrum der Bewerbung steht unter anderem ein Ritualbad (Mikwe) und die älteste bis zum Dach erhaltene Synagoge in Mitteleuropa.

In der Alten Synagoge wird zudem der sogenannte Erfurter Schatz gezeigt - eine Sammlung historischer Kostbarkeiten, zu denen unter anderem ein jüdischer Hochzeitsring gehört. Ursprünglich stand eine gemeinsame Bewerbung Erfurts, Mainz, Worms und Speyers zur Debatte, doch die Städte am Rhein hatten dem Gedanken schließlich eine Absage erteilt.

Im Sommer wird vor Ort bewertet

Erfurts OB Bausewein sagte, die Bewerbung habe schon einen langen Weg hinter sich. «Viele dicke Bretter wurden gebohrt», so Bausewein. Nun sei aber ein Punkt erreicht, an dem von Seiten der Stadt alles gemacht wurde, was gemacht werden konnte. «Nun heißt es: Daumen drücken.»

Erfurt hat die Bewerbung im Dezember abgeschickt. Nun werden die Unterlagen geprüft. Im Sommer rechnen die Zuständigen bei der Stadt mit Besuch von Vertretern von ICOMOS, dem Internationalen Rat für Denkmalpflege, die einen Blick auf die Situation vor Ort werfen werden. Die Experten werden auch eine Empfehlung abgeben.

Diese hat laut der bei der Stadt für die Bewerbung verantwortlichen Maria Stürzebecher aber nicht zwangsläufig Auswirkung auf das Votum der Kommission. So seien in der Vergangenheit auch Stätten in die Welterbe-Liste aufgenommen worden, deren ICOMOS-Einschätzung eher negativ gewesen sei. Die Unesco-Kommission wird dann voraussichtlich im Sommer 2022 eine Entscheidung treffen.

In Thüringen gibt es drei Stätten des Weltkulturerbes: die Stätten des Bauhauses in Weimar, das Klassische Weimar und die Wartburg. 2011 wurde der Nationalpark Hainich zum Weltnaturerbe erklärt.