Eva Lankau am Mittwoch, 16. September, während der Hauptprobe zu „Die Chinesische Nachtigall oder Die Macht der Musik“ von Hans Christian Andersen im Theater Nordhausen. Das Stück feiert am 20. September Premiere.

Kaiserpalast Käthe-Kollwitz-Straße: Seit langem wieder Puppentheater in Nordhausen

Jede Reise beginnt mit einem ersten Schritt, heißt es im chinesischen Sprichwort. Und wer eine Reise bis an den chinesischen Kaiserhof unternehmen will, der braucht von Nordhausen aus nur sehr wenige weitere Schritte. Denn der Palast des Großherrschers findet sich in der Käthe-Kollwitz-Straße. Hier entführt das Junge Theater ab Sonntag zu einer fantastischen Reise ins Reich der aufgehenden Sonne. Möglich macht das Hans Christian Andersens Kunstmärchen „Die chinesische Nachtigall oder die Macht der Musik“. Regisseur Ronald Winter verspricht mit der Inszenierung ein Stück über Wahrhaftigkeit, Freiheit und den Wert echter Gefühle.