„Karat“-Keyboarder Ed Swillms tot

Die Rockmusiker Bernd Römer (l-r), Claudius Dreilich, Christian Liebig, Ulrich "Ed" Swillms, Michael Schwandt und Martin Becker von der Band Karat im Zuschauerraum der "Alten Oper" in Erfurt.

Berlin. Er komponierte zahlreiche bekannte Lieder wie „Über sieben Brücken“ oder „König der Welt“. Nun ist Ed Swillms von der Ost-Berliner Rockband „Karat“ gestorben.

Der frühere Keyboarder und Mitgründer der Ost-Berliner Rockband „Karat“, Ed Swillms, ist im Alter von 76 Jahren gestorben. Das verkündete das Management auf der Facebook-Seite der Band. Eine Mitarbeiterin des Managements bestätigte am Montag den Todesfall. Demnach ist der Musiker bereits am 27. Juni gestorben. Am Montag sei er im engsten Kreise seiner Familie beigesetzt worden. Dem Management ist die Todesursache nicht bekannt.

Der 1947 in Berlin geborene Ulrich „Ed“ Swillms hat 1975 „Karat“ mitgegründet. Er komponierte zahlreiche Lieder, unter anderem „Über sieben Brücken“ oder „König der Welt“. 1987 verließ er „Karat“ - er sei seiner Band aber auch danach noch verbunden geblieben, hieß es weiter vom Management. „Unsere Gedanken sind bei Eds Familie und Freunden. Und auch wenn es für seine Angehörigen nur ein schwacher Trost ist, seine Lieder leben in uns für immer weiter.“