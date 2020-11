Karrierestart mit Kochbuch: Eine Geschichte des Deutschen Fernsehballetts

Vom jungen Mädchen, das immer mit nach innen gewinkeltem Fuß „über den großen Onkel“ latscht, zum Star des Deutschen Fernsehballetts: Dass Emöke Pöstenyi vor und hinter der Kamera Erfolge feiern würde, war nicht abzusehen, als sie mit 18 Jahren, ausgerüstet mit Koch- und Wörterbuch, ihre Heimatstadt Budapest und das Leben in Ungarn hinter sich lässt.

Ein Jahresengagement am Staatstheater Meiningen wartet, und sie verschwendet noch keinen Gedanken daran, dass Tanz ihre Berufung werden könnte.

Das Fernsehballett: Mein Leben mit dem Tanz Das Buch-Cover von Emöke Pöstenyi: Das Fernsehballett. Mein Leben mit dem Tanz Foto: Privatarchiv Emöke Pöstenyi / Verlag Bild und Heimat

Eine entscheidende Rolle auf dem Weg zur gefeierten Tänzerin und Choreografin spielt der Ballettchef des Deutschen Nationaltheaters Weimar, Günter Jätzlau. Er entdeckt sie in einer privaten Budapester Tanzschule, als er für die Bühnen der DDR Talente sucht, und verschafft ihr 1960 die Anstellung in Meiningen. 1962 gründet er in Berlin das Deutsche Fernsehballett – Emöke Pöstenyi stößt 1963 dazu, wird noch während der laufenden Spielzeit dafür vom Friedrichstadtpalast freigegeben, wo sie mittlerweile auftritt.

Talente aus der Provinz schließendie Lücken im geteilten Berlin

Den „freundlichen Herrn, der kein Wort Ungarisch sprach“ und ihre Karriere doch nachhaltig beeinflusste, verewigt Emöke Pöstenyi 60 Jahre später in ihrem Buch „Das Fernsehballett – Mein Leben mit dem Tanz“. Nicht nur ihr Berufsleben ist da schon Vergangenheit. Auch das Fernsehballett, für dessen Erhalt sie selbst immer wieder gekämpft hat, ist Geschichte; ihr Buch erscheint zur Abschiedsgala. 32 Tänzerinnen und Tänzern aus 18 Nationen gehören 2020 zur letzten Besetzung. Zu Pöstenyis Zeit sind es 26 Ensemblemitglieder.

EmökePöstenyi: Das Fernsehballett. Mein Leben mit dem Tanz. Bild und Heimat, 144 Seiten, 14,99 Euro. Foto: Privatarchiv Emöke Pöstenyi / Verlag Bild und Heimat

Als sie zunächst im Friedrichstadtpalast in Berlin anfängt, ist die Mauer schon gebaut, der Westen abgeriegelt: „Viele Ensemblemitglieder, die im Westen Berlins wohnten, blieben aus. Die Vorstellungen waren kaum noch zu besetzen. Die Lücken, die der Mauerbau in die Kulturlandschaft der DDR-Hauptstadt riss, mussten mit Talenten aus der Provinz ausgefüllt werden“: So beschreibt die ungarische Tänzerin, warum sich für sie eine Chance im Showgeschäft auftat.

Die junge Frau aus der ungarischen Hauptstadt und das neue Ensemble werden zu Stars – dank der Show „Ein Kessel Buntes“. Am 29. Januar 1972 geht der „Kessel“ zum ersten Mal auf Sendung. Fortan gehört das Fernsehballett zur Stammbesetzung, Emöke Pöstenyi und Susan Baker werden für Jahrzehnte dessen erfolgreichstes und bekanntestes Duo, in Anlehnung an die westdeutschen Kessler-Zwillinge.

Diese Zeit lässt Emöke Pöstenyi in vielen Anekdoten Revue passieren, schildert, wie sich die Tänzer zwischen den Fernsehauftritten landauf, landab mit „Muggen“ ihr Geld verdienen – mit „Musikalischen Gelegenheitsgeschäften“, so die offizielle Bezeichnung. Das kann der Auftritt in der Dorfgaststätte ebenso sein wie die Vorstellung im Dresdner Kulturpalast.

Ausführlich schildert sie zudem ihren Weg zur Choreografie, ihre Rolle als Wegbereiterin für den Ausdruckstanz in der DDR. Für ihre Leistungen als Tänzerin wie auch Choreografin wird sie vielfach ausgezeichnet, sogar mit dem Kunstpreis der DDR.

Als sie 1991 mit dem Telestar den seinerzeit bedeutendsten westdeutschen Fernsehpreis bekommt, nutzt sie die Verleihung zu einem flammenden Appell für die Erhaltung des Fernsehballetts. Sie weiß, dass es nichts Vergleichbares gibt und allein die Kosten vor der Übernahme zurückschrecken lassen: „Zu erben war ein völlig unbelastetes Stück DDR-Kultur. Das Ballett ‘war schick, es war stumm und also dankenswerterweise unpolitisch’, befand eine Zeitzeugin“, schreibt Pöstenyi. Der Appell zeigt Erfolg: Die Ballett-GmbH unter Federführung des MDR entsteht, Pöstenyi wird deren künstlerische Leiterin.

Die Einschätzung der Zeitzeugin teilt die Künstlerin offenbar: Die DDR-Realität ist für sie so wenig ein Thema wie die Umbruchstimmung Ende der 80er-Jahre und deren Auswirkungen auf das Ensemble. Den 9. November 1989 kommentiert sie, die dank ihrer ungarischen Staatsbürgerschaft reisen durfte, wie folgt: „Ich verstand die Stimmung der vielen Menschen in den Ladas und Trabants. Ich kannte die andere Seite hinter der Grenze, war in Köln gewesen auf diesem Tanzkurs, in Oslo bei der berühmten Birgit Culberg, und hatte die Amerikaner am Broadway gesehen. Mir blieb Zeit zu warten, bis das Gedränge ­nachließ.“

Tänzer und Tänzerinnen kommen zu Wort, die Kostümbildnerin, eine Filmjournalistin, Ehemann Wolfgang Kohlhaase, und eine Chronik von Pöstenyis Werdegang beschließt „Das Fernsehballett“.

Es bleibt der Eindruck, dass Emöke Pöstenyi und das Fernsehballett auf einer Insel der Seligen gelebt haben, auf der harte Arbeit, pfiffige Ideen und ein wenig Dreistigkeit die Antwort auf jedes Problem waren und jede Schwierigkeit überwanden. Vielleicht war es ja so.