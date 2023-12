Autor Florian Illies, hier bei einer Lesung im Rahmen der Erfurter Herbstlese, erzählt in seinem Buch „Zauber der Stille. Caspar David Friedrich“, wie Friedrichs Bilder am russischen Zarenhof landen, zwischen den Winterreifen in einer Autowerkstatt der Mafia und in der Küche einer hessischen Sozialwohnung.