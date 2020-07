Am Schiefen Turm der Oberkirche in Bad Frankenhausen treffen sich die Teilnehmer der Kirchenführung.

Bad Frankenhausen. Die letze Führung vor der Sommerpause in der Kurstadt findet an diesem Montag statt.

Kirchen entdecken in Bad Frankenhausen

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kirchen entdecken in Bad Frankenhausen

Die letzte große Kirchenführung quer durch Bad Frankenhausen vor der gut einmonatigen Sommerpause findet an diesem Montag, 27. Juli, um 18.30 Uhr statt. Zu entdecken sind in der Kurstadt bei der zweistündigen Führung fünf Kirchen mit ihrem ganz eigenen Charme und ihrer eigenen Geschichte.

Treffpunkt ist am Schiefen Turm in der Oberkirchgasse. Die nächste Stadtführung wird derweil am Sonntag, dem 2. August, um 10 Uhr folgen.

Treffpunkt dafür ist an der Tourist-Information. Dort sind auch Anmeldungen für beide Veranstaltungen telefonisch unter: 034671/ 71717 möglich. mv