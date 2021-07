Klaus Nerlich hat Verdienste um Kunst und Kultur

Weimar. Der Weimarer Maler und Grafiker Klaus Nerlich ist nach schwerer Erkrankung gestorben.

Seit dem Beginn der Weimarer Bürgerreisen 1995 waren seine Bilder das traditionelle Gastgeschenk für die Bürger der besuchten Kulturstädte Europas. Die für die 25. Bürgerreise bereits im März 2020 ausgewählten werden die letzten von ihm persönlich gestifteten Kunstwerke bleiben: Professor Klaus Nerlich hat am Sonntag den Kampf gegen seine schwere Krebserkrankung verloren. Er starb im Kreis seiner Familie.

Noch im Mai hatte Ministerpräsident Bodo Ramelow ihm in seinem Haus in Weimar den Thüringer Verdienstorden für sein außergewöhnliches, ehrenamtliches Engagement für die Kultur in Thüringen und seinen Beitrag zu dessen lebendiger Kunstlandschaft überreicht. Der Grafiker, Maler und Fotograf Klaus Nerlich war Professor an der Fachhochschule Erfurt und Sprecher des Verbandes Bildender Künstler Thüringen.

Er leitete Kurse an der Mal- und Zeichenschule Weimar, war Mitglied der Architektenkammer und arbeitete an verschiedensten Projekten mit. Der gebürtige Erfurter, Jahrgang 1952, führte nicht nur ein erfolgreiches Berufsleben in der künstlerischen Lehre, sondern auch ein sehr vielseitiges und erfolgreiches Leben als nebenberuflicher Künstler.

Seit 1985 war er Mitglied im Verband Bildender Künstler der DDR und setzte sich in der Zeit der Wiedervereinigung für zukunftsfähige Strukturen für die bildende Kunst in Thüringen ein. Die Rückkehr des Thüringer Landesverbandes 1991 in den Bundesverband Bildender Künstlerinnen und Künstler war maßgeblich Klaus Nerlich zu verdanken.