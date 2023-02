Kommentar: Gotha verstört

Wolfgang Hirsch wundert sich über die Friedenstein-Politik

Zum ersten Mal in ihrer Geschichte stellt die Friedenstein-Stiftung heute ihr Jahresprogramm nicht im eigenen – recht marode anmutenden – Hause vor, sondern als gastgebender Gast im Forschungszentrum Gotha der Uni Erfurt. Da wird also ein Zeichen gesetzt: in Richtung einer – vornehmlich von Oberbürgermeister Knut Kreuch – gewollten Fusion der Stiftung mit der Gothaer Forschungsbibliothek.

Prima vista ergibt es Sinn, dass zusammenwächst, was zusammengehört: die Herzogliche Bibliothek mit den anderen Sammlungen der Herzöge. Und umso erfreulicher, dass man im Ost- und Westflügel der maroden Feudalimmobilie auch zusammenarbeitet: voriges Jahr in Sachen des schillernden Augusts, dieses Jahr, wenns um die Freimaurerei geht. Da kuratieren und bewerben die einen die Ausstellung, während die anderen für wissenschaftliche Hintergründe sorgen.

Noch vor ein paar Jahren kaum denkbar, jeder machte da das Seine. Nun macht man sogar gemeinsame Sache bei der Digitalisierung: Im April soll ein Online-Portal für Gothaer digitalisierte Schätze der Zeit um 1800 – sowohl aus Beständen der Bibliothek wie solchen der Stiftung – feierlich eröffnet werden.

Also alles prima? – Beileibe nicht. Denn in der Friedenstein-Stiftung hängt der Haussegen schief und der Exodus langjähriger Fachkräfte hält an. Nun geht auch der Kommunikationsdirektor. Dass das mit der unzulänglichen Management-Kompetenz des Friedenstein-Vorstands Tobias Pfeifer-Helke zusammenhängt, weiß sogar Kreuch. Doch statt per Flurbereinigung in der Chefetage seriöse Grundlagen dafür zu schaffen, versucht er, die Fusion auf Gedeih und Verderb durchzuziehen. Und das verstört! Weil das künftige Produkt schon vor der Fusion derart ausblutet, dass für eine fruchtbare (Zusammen-)Arbeit alsbald keine Zukunft mehr erkennbar ist.

