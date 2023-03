Konzert-Tipp Kaiser Quartett: Moderne Kammermusik in Erfurt – jetzt auch mit Gesang

Erfurt. Das Kaiser Quartett stellt sein neues Album „Empire“ Ende März live in Erfurt vor – wohl ohne Britpop-Ikone Jarvis Cocker.

Musikalisch unterliegt das Kaiser Quartett seit jeher keiner Limitierung. Das Hamburger Ensemble spielt zwar als klassisch besetztes Streichquartett, ist aber weit entfernt von werktreuer Interpretation verblichener Komponisten.

Das Cover des Albums „Empire“ des Kaiser Quartetts. Foto: Pias Recordings Germany

Ihre Kompositionen zwischen Klassik, Pop oder auch Hip-Hop und das Agieren wie ein Kreativkollektiv brachte ihnen aufsehenerregende Kooperationen ein, etwa mit Chilly Gonzales – noch ein musikalischer Weltenwanderer – oder Die Sterne, Bosse, Daniel Hope, Gregory Porter und Anna Ternheim.

Kollegen des Kaiser Quartetts singen bei vier Songs

Auf ihrem zweiten Album „Empire“ erweitern die vier Musiker ihre moderne Kammermusik um eine weitere Facette: Gesang. Bei vier Songs standen Kollegen vorm Mikro, wie L’aupaire oder Valeska Steiner von Boy.

„Working with Light“ mit Joe Flory klingt wie eine unwiderstehliche Indie-Pop-Hymne und mit Jarvis Cocker von Pulp hat das Quartett dessen „(Cunts still) Running the World“ neu interpretiert.

Kaiser Quartett feat. L'aupaire - "Take Heart"

Auf ihrer Tour macht das Kaiser Quartett Ende März in Erfurt Station. Vermutlich ohne namhafte Vokalisten, aber mit reichlich Erkenntnissen, zu was Streicher fähig sind.

Kaiser Quartett: Erfurt, Franz Mehlhose, Freitag, 31. März, Einlass: 19.30 Uhr, Beginn: 20.15 Uhr

Lesen Sie auch: Die Album-Tipps der Woche: Wie viel Countrymusik vertragen die Rolling Stones?

Lesen Sie auch: Live-Album der Rolling Stones: Wie man Mick Jagger an die Wand tanzt