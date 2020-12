Kreistag des Kyffhäuserkreises beschließt Gründung der Kyffhäuserstiftung

Veranstaltungen wie das Mittelalterfest am Kyffhäuser im vergangenen Jahr ziehen viele Besucher an. Mehr Touristen ist auch Ziel der Weiterentwicklung des Geländes und der Gründung einer Stiftung.

Am Ende muss es schnell gehen. Der Kreistag beschließt mehrheitlich gegen die Stimmen der AfD-Fraktion und der NPD die Gründung der Kyffhäuserstiftung. Die letzten redaktionellen Änderungen an Stiftungssatzung und Stiftungsgeschäft und den Finanzierungsvereinbarungen werden noch in der Kreistagssitzung vorgenommen – vom verrutschten Komma bei der Zuwendungssumme bis zur Namensnennung eines weiteren Vorstandsmitgliedes.

Das Land hat Fördermittel – die Rede ist von rund 10 Millionen Euro – für die nächsten Baumaßnahmen mit Schrägaufzug und neu gestaltetem Eingangsportal in Aussicht gestellt, macht die Landrätin deutlich. Wie lange die Mittel zur Verfügung stehen angesichts der Coronakrise und bevorstehender Wahlen in Land und Bund, wisse man nicht. „Das Zeitfenster ist jetzt geöffnet. Es kann sich auch wieder schließen“, nannte der Sprecher des Landratsamtes, Heinz-Ulrich Thiele, die Befürchtung in der Verwaltung.

Nur eine Fraktion hat Bedenken

Die AfD hätte wegen der redaktionellen Änderungen lieber noch einmal genau hinschauen wollen und hatte die Verschiebung des Beschlusses beantragt. Auch wenn die Fraktion annimmt, dass die Stiftung der richtige Weg sein könnte, um das „generationsübergreifende Projekt“ Kyffhäuser umzusetzen, bemängelte man die Eile, mit der noch vor Jahresfrist beschlossen werden soll. Erst am vergangenen Freitag habe man die finale Fassung der Stiftungssatzung erhalten. Für eine „externe Beratung“ sei zu wenig Zeit gewesen. Die übrigen Fraktionen teilten die Ansicht nicht.

Im September hatte sich der Kreistag entschieden, die Stiftungsgründung auf den Weg zu bringen und die erforderlichen Unterlagen zu erarbeiten. Im Wirtschafts- und Kreisausschuss wurden die Ergebnisse vorgestellt. Finanz- und Innenministerium haben die Unterlagen vorgeprüft, erklärte Thiele.

Bauprojekte Schrägaufzug und Eingangsportal

Mit dem Beschluss des Kreistags können die Ministerien und das Landesverwaltungsamt die Stiftungsunterlagen abschließend prüfen und die Stiftungsurkunde womöglich schon im März ausstellen. Dann kann der Stiftungsvorstand seine Arbeit aufnehmen. Das Ziel des Kreises ist, dass nicht der Kyffhäuserkreis selbst als Bauherr am Kyffhäuser-Denkmal agiert und sich finanziell auf viele Jahre bindet, sondern die Stiftung soll bauen und die Eigenmittel für die Bauprojekte finanzieren.

Die Kyffhäuserstiftung soll künftig Sanierung und Erhalt historisch bedeutsamer Denkmale im Landkreis sichern und das Kyffhäuser-Denkmal betreiben, wenn der Vertrag mit der Kur GmbH 2024 über den Betrieb des Denkmals ausläuft. Zudem kann sie als Förderstiftung agieren und Kunst, Kultur und Brauchtumspflege im Kyffhäuserkreis fördern.

Der Kreis soll der Stiftung dafür bis 2035 jährlich zur Darlehenstilgung 700.000 Euro zahlen und bis 2024 eine Zuwendung für Personal- und Sachkosten in Höhe von 350.000 Euro zukommen lassen.