Am 23. Juni fand ein Treffen der Thüringer Kulturamtsleiter auf Schloss Kannawurf statt.

Kulturverantwortliche aus ganz Thüringen treffen sich in Kannawurf – Sorgen um die Zukunft

Kannawurf. Konferenz der Kulturamtsleiter und Kulturamtsleiterinnen macht auf finanzielle Probleme infolge der Corona-Krise aufmerksam.

Zur 5. Thüringer Konferenz der Kulturamtsleiter und Kulturamtsleiterinnen trafen sich die in Kommunen und Landkreisen für Kultur Zuständigen im Schloss Kannawurf, um sich zu aktuellen kulturpolitischen Fragen der Kulturverwaltung auszutauschen. Der diesjährige Fachtag stand unter dem nahe liegenden Thema „Corona und das liebe Geld. Die Pandemie und ihre Auswirkungen auf öffentliche Kultur-Haushalte“.

„Geht es den Kommunen gut, geht es auch der Kultur gut“, spitzte Klaus Hebborn, Beigeordneter für Kultur des Deutschen Städtetags, als digital in den Kornspeicher des Schlosses Kannawurf zugeschalteter Referent seine Analyse zu. Um kulturelle Infrastruktur trotz aller Herausforderungen zu erhalten, die die Bewältigung der Corona-Pandemie an öffentliche Haushalte in den nächsten Jahren stellen werde, sei es vor allem wichtig, für eine stabile und auskömmliche kommunale Finanzausstattung zu sorgen. Kultur finde hauptsächlich auf kommunaler Ebene statt – 60 Prozent der öffentlichen Kulturausgaben würden im Bundesdurchschnitt von Kommunen getätigt. Dass Thüringen hier mit 45 Prozent unter dem Durchschnitt liege, passe zum Ringen um den kommunalen Finanzausgleich im Freistaat.

Der laufende Unterhalt und die dauerhafte Personalausstattung von Kultur- und kulturellen Bildungsstätten stelle dabei Kommunen vielfach vor Hürden. Kurzfristige Förderprogramme scheiterten mitunter an den fehlenden Langfrist-Strukturen einer kommunalen Kulturverwaltung. Daher regte Hebborn eine Neudiskussion eines Kulturgesetzes für Thüringen an.

Dass Kultur mehr als schmückendes Beiwerk, sondern Lebenselixier und notwendige Grundausstattung vor Ort ist, sei mit dem deutlich empfundenen Corona bedingten Verzicht in den letzten Monaten nur allzu deutlich geworden. Die rund 40 Teilnehmer der Konferenz nutzen zugleich die Gelegenheit und besichtigten das Schloss und den benachbarten, jüngst entstandenen Renaissance-Garten.