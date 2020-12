Der Heiligenstädter Künstler Christoph Haupt baut in der Heiligenstädter Fußgängerzone einen kleinen Kultursalon auf.

Kultursalon für eine Person in Heiligenstadt

Christoph Haupt und Erik Seehof haben die vergangenen vier Wochen im Atelier in der Ratsgasse kräftig gewerkelt. Denn in nur einer Nacht haben die beiden Künstler eine neue Idee in Sachen Kultur für die Eichsfelder Kreisstadt aus dem Boden gestampft.