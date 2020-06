Weimar. Eine Erinnerung an Nike Wagners Wirken in Weimar aus Anlass ihres 75. Geburtstages

Kunstfest-Pilgerin in der Nachfolge ihres Ahnen Franz Liszt

Mitunter konnte man Nike Wagner in Weimar beim Einkaufen begegnen. Meistens gen Abend im „Wieland-Konsum“, wenn sie soeben aus Wien oder Bayreuth in die Klassiker-Kleinstadt zurückgekehrt war, wo sie, länger als jeder vor oder nach ihr, ein Jahrzehnt lang die Geschicke des Kunstfestes lenkte. Von wegen unnahbar! Selbstverständlich reihte die gestrenge Intendantin sich ein an der Kasse, wo zumeist späte Bauhausstudenten noch flugs eine Fertigpizza samt Sixpack aufs Band legten. Die Wagnerin indes kochte ersichtlich mit dem Ehrgeiz, eigenem Anspruch zu genügen, im Zweifelsfall lieber selbst. Und zwar immer frisch. Ein Fertiggericht? – Unvorstellbar!

Nach denselben Prinzipien pflegte sie, ihre Programme zu komponieren. Dem Massengeschmack zu willfahren, verbot sich von selbst; denn alles Bieder-Banale, Bratwurstige war und ist ihr zuwider. Guter Geschmack bedarf halt der Bildung, und ohne ein gewisses Maß an Anstrengung gibt‘s weder ästhetischen noch intellektuellen Genuss. Nach der Kauffmann-Ära mit ihren frechen Provokationen wollte tout Weimar es „klassischer“ haben, und „die Wagner“ hat’s den Weimarern verdammt klassisch gemacht.

András Schiffs Beethoven-Zyklen zählten da noch zum scheinbar Harmloseren unter dem Besonderen, fürs gehaltvoll Experimentelle, fürs Neue hat sie stets ein offenes Ohr. Nur in dieser Hinsicht hielt Nike Wagner es mit ihrem Ur-Opa Richard: „Kinder, schafft Neues!“

Erinnern wir uns an das herzensnotwendige Ritual der Buchenwald-Konzerte zum Auftakt, an die Matineen mit Wagnersch geschliffenem Vortrag. Erst auf inständig allseitiges Drängen, es bedürfe auch volkstümlicheren Geweses, ließ sie den Weimarhallenpark mit Licht- und Jazzfarben illuminieren: zur Sommernachtstraumpoesie statt zur krachenden Festwiese. Nur weil es da dann auch um die Wurst ging, ließ sie, um zumindest kontrapunktisch zu verstören, gern einen blauen Kunstfest-Senf dazugeben.

Nike Wagner befand sich auf „Pèlerinages“, auf kunstreligiöser Pilgerfahrt in Nachfolge ihres Ahnen Franz Liszt, stets den hellblauen Kunstfestkoffer als Pappaufsteller parat. Aus Liszts Oeuvre entlieh sie Jahr für Jahr ihr Motto und wob kreuz und quer versteckte Bezüge ins Programm. Klar, durfte etwa Michael Nyman zu Gast sein. Aber einfach nur minimalmusikalische Massenspeisung zu halten, ließ eine wie Wagner nicht zu: Bei ihr wurde Neukomponiertes zu russischen Stummfilmpionieren verlangt.

Diese Konzeptfestivals errangen den Ruf einer Haute Cuisine im Kulturbetrieb – weit mehr, als die Weimarer es bemerkten. Aber wer hat ihnen ihren Franz Liszt wiederentdeckt? Was wäre sein 200. Geburtstag 2011 ohne Wagnersches Wirken gewesen? Seinen Idealen eiferte sie nach: strikt im Niveau, da einem Adel des Geistes entstammend, und mit dem Wort als Waffe, als sei Karl Kraus ihr Pate gewesen. Aber anders als Liszt glückte ihr es, Abschied und Verklärung zu synchronisieren. Als sie 2013 ging, wurde Wagner von tout Weimar geliebt.

Am heutigen Tage, da sie selbst ein Dreivierteljahrhundert vollendet, stört nur ein Virus, das der Intendantin des Bonner Beethovenfestes den finalen Kulminationspunkt verdirbt. Na und? Alterslos ist Nike Wagner die alte geblieben – und wird es nächstes Jahr und immerdar ebenso sein.